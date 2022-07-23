給林佳龍軟釘子不接榮譽主委？ 蘇貞昌：易被質疑行政不中立

蘇貞昌說，過去沒有行政院長在當什麼主任委員、榮譽主任委員的前例，而且這樣相當容易被質疑行政不中立。（記者陳彥廷攝）

2022/07/23 16:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍多次透露，希望邀請行政院長蘇貞昌擔任競選團隊榮譽職，但昨天再次拜會蘇貞昌未獲正面回應，被解讀是碰上軟釘子。蘇貞昌今天回屏東參加二峰圳百年紀念活動時受訪說，過去無此滿前例，而且易被質疑行政不中立，不必讓人家引這種話題，他會全力助選。

蘇貞昌還原昨天情景說，前部長林佳龍昨天以前閣員的身分來告知他，願意投身地方選舉，為地方服務，他覺得高興，因為以林佳龍過去當交通部長擘劃各地交通建設相當有成績，他對林佳龍的能力、各方面都極具信心。

蘇貞昌說，他會和林佳龍分享新北地方各方面的情況，而且他已經約請新北市的公職地方議員，大家一起來為林佳龍助選，那以後都會往這方面，大家齊心合力，大家一起來奮鬥。

面對外界解讀他不接林佳龍競選團隊的榮譽主委是給林佳龍碰軟釘子，蘇貞昌說，過去沒有行政院長在當什麼主任委員、榮譽主任委員的前例，而且這樣相當容易被質疑行政不中立，所以不必讓人家引這種話題，但是他會努力來助選，這是天經地義。

媒體也問及，中小學生的營養午餐石斑魚入菜，蘇貞昌回應說，屏東是石斑魚產量最多的王國，而整個台灣的石斑魚優質，但以往因價格高，並非家家戶戶吃得到，在中國無理打壓下，不僅政府是要挺身出來為漁民，更要藉此機會讓全國的孩子不分貧富皆能同時吃到優質美味的石斑魚。

蘇貞昌說，政府有這個決心，不但要抗拒中國的打壓，同時要保護漁民的權益，也更藉這個機會讓所有的小朋友在吃營養午餐的時候，知道漁民的辛苦，也認識食魚的教材，也一起來讓台灣的漁業更好，相信這是一個很用心的創舉，大家一起來努力。

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