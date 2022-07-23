林佳龍稱前瞻停車場執行力差 新北駁斥：交通部曾拒絕補助預算

新北市交通局表示，新北市爭取前瞻停車場27案，中央核定23案，3年內已完工8案。（圖由新北市交通局提供）

2022/07/23 16:46

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今出席活動表示，新北不少建設是行政院前瞻計畫支持，其中包括23座停車場，但（新北市政府）相對來講執行力較差。新北市交通局今則強調，「並非事實」，前瞻設計中有5案爭取交通部補助遭拒，是市府自籌9.64億元追加經費，繼續推動工程作業。

林佳龍表示，新北大部分建設都是行政院前瞻計畫支持及行政院長蘇貞昌擔任台北縣長時打下的基礎，包括林口交流道、捷運路網、23座停車場，新北確實分配比較多前瞻預算，但（新北市政府）相對來講執行力較差，23座停車場執行力只有5成，甚至有5座都還沒發包。

交通局指出，新北市爭取前瞻停車場27案，中央核定23案，3年內已完工8案，14案施工、設計中，1案規劃中，執行力名列前茅，2019年7月30日啟用的三重商工停車場更是首座全國前瞻停車場，林佳龍似乎忘了。

交通局長鍾鳴時表示，前瞻設計中有5案在完成基本設計、重新核算工程經費後，於2021年8月6日向交通部爭取增加補助5.88億元，不僅遭拒，更要新北市考慮撤案收回補助。新北市為滿足市民需要，迫不得已自籌經費追加9.64億元，繼續推動工程作業，包含這5案在內，全市25座停車場興建已向銀行貸款近百億元。

交通局表示，新北市停車場智慧化，3年多來已完成67座，增加1萬8034格汽車停車格及3618格機車停車格。智慧化停車場內增設無票卡車牌辨識系統、多元繳費、車位在席系統、智慧尋車等設備，提升停車效率，盼有心人士不要信口開河，用錯誤資訊傷害基層。

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