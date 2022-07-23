「改變的勇氣」照片惹議 林佳龍批侯市府沒澄清是五股夏綠地紀錄片

林佳龍參選，引爆雙方陣營唇槍舌劍，激烈交火。（圖由林佳龍競選辦公室提供）

2022/07/23 16:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長林佳龍競選辦公室針對新北市政府發言人張愛晶表示「改變的勇氣」不是競選口號，而是一支關於五股夏綠地誕生過程的紀錄片，林佳龍競辦發言人何博文表示，侯友宜在臉書上放上一張「改變的勇氣Coming soon」的圖片，未附任何文字說明，該貼文底下也有許多藍營公職於下方留言，充滿競選語言，侯市府卻沒有澄清是五股夏綠地紀錄片，這是對影像紀錄者的不尊重。

張愛晶回應，內心只有選舉的人，當然看什麼都會變成競選語言， 奉勸林佳龍多想想能為市民做什麼，不要老想著為黨選舉，也歡迎林佳龍和發言群一起上線觀看 ，就會更加了解新北人如何一起努力，展現勇氣將三十年沉痾的垃圾山， 改變成為夏綠地，了解紀錄片的名稱象徵的真諦。

林佳龍競辦發言人李坤城質疑，侯友宜治理新北市已經有12年，現在訴求改變與勇氣，侯友宜要改變什麼，又是什麼樣的改變需要勇氣？這才是新北市民關心的話題，李坤城說，侯友宜缺乏首都圈的治理思維，恐怕需要的是格局的改變，而不是改變的勇氣。

林佳龍陣營對侯友宜的批評也引發新北藍營議員反擊，議員葉元之說，林佳龍希望新北出個「交通市長」，而不是做「警察市長」，只會到處巡巡看看，他指出林佳龍這句話透露他有嚴重的職業歧視，好像當過交通部長的就比較高尚，而警察就只會做做樣子，這簡直看不起新北市近8千位基層員警的努力，難怪林佳龍在做台中市長時，台中重大治安事件那麼多，屢屢傳出重大槍擊案。

葉元之說，再來講到交通，林佳龍可能忘記了，他說因為做不好而下台的，去年4月2日，發生太魯閣案，49人不幸罹難，213人輕重傷，林佳龍因改革台鐵不力，被迫下台，還好意思提自己是「交通市長」，是要提醒大家他之前做的有多爛嗎？

新北市議員江怡臻說，林佳龍競選新北市長，把蘇貞昌當成最大靠山，她批評，在民進黨眼裡，新北市是屬於蘇貞昌的，是屬於蘇系的資產，林佳龍想要競選新北市長，竟然不是去理解市民的需求，以人民為依歸，以市民為最大靠山。

江怡臻指出，市民才是城市主人，是每個為政者最要努力爭取支持的對象，然而在民進黨眼中，想要競選首長，竟然不是先爭取市民的認同，而是用派系的思維看待新北市，證明林佳龍選新北只講求派系妥協，不是真心想要服務新北市民。

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