新北雙溪4校線上音樂會 美妙音樂度暑熱

雙溪國小在戶外展演。（雙溪國小提供）

2022/07/23 12:44

〔記者盧賢秀／新北報導〕今天是農曆節氣中的大暑，氣溫爆熱，東北角弦樂團舉辦線上大暑音樂會首播，透過美妙的音樂，讓民眾心靈感受清涼，度過酷熱。

雙溪高中在蘋果基金會贊助下，偕同牡丹國小、澳底國小和雙溪國小在去年成立東北角弦樂團，樂團成員從小一到高三，由老師李欣宜指導。經過半年的訓練後，今年2月15日4所學校首次齊聚雙溪高中演藝廳辦理演奏會。各校約定6月要在雙溪荷花池，舉辦夏日晚風戶外音樂會，可惜因疫情影響改採線上音樂會。

雙溪高中校長葉俊士表示，學習音樂對東北角的學子而言，是難得的機會，讓孩子們展現自信，雙溪高中弦樂團成員曾參與全國音樂比賽，學生展現出強烈的信心，提高各學科的學習成效。

雙溪國小校長葉永菁感謝指導老師李欣宜對偏鄉學生的投入，曾因勞累而暈倒在雙溪車站，還是持續不懈的指導孩子。澳底國小校長黃家裕表示，學生練習弦樂團之後，提升了專注力，多位家長也投入學習，邀請指導老師李欣宜授課；而牡丹國小校長范瑞瑩也開始學習大提琴，目前已經有相當的功力了。

今天澳底國小、雙溪國小、牡丹國小、雙溪高中樂團，各自在校園內演奏，讓學生體驗不同環境演奏的感受，樂團演出錄影後，下午2點在大暑音樂會線上首播（https://youtu.be/yFravw9SaKo），歡迎民眾上線聆聽，也遊覽東北角的風景。

牡丹國小學生展現高度熱情。（牡丹國小提供）

澳底國小的學生專注演出。（澳底國小提供）（記者盧賢秀攝）

雙溪高中弦樂團。（雙溪高中提供）

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