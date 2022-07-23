為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    蘇巧慧臨時取消陪同參拜 林佳龍：原本就沒預期她會來

    林佳龍前往頂泰山巖參拜。（記者周湘芸攝）

    林佳龍前往頂泰山巖參拜。（記者周湘芸攝）

    2022/07/23 12:03

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往頂泰山巖參拜，前一天發出通知原訂定由立委吳秉叡、蘇巧慧陪同出席，不料，今天上午競選辦公室臨時更改為立委吳秉叡及張宏陸出席。林佳龍今被問到蘇巧慧臨時取消原因表示，本來就沒預期蘇有排這個行程，她負責的文宣工作還有很多要定調。

    林佳龍今與立委吳秉叡、張宏陸、邱臣遠、前立委呂孫綾、李顯榮、議員賴秋媚、鍾宏仁、何淑峰、何博文、議員參選人李宇翔、林秉宥等人前往頂泰山巖參拜，並代表蔡英文總統、行政院長蘇貞昌贈匾，現場擠滿支持者，氣氛熱絡。

    林佳龍致詞時表示，頂泰山巖是地方信仰中心，長期帶動泰山區發展，未來希望結合周邊泰山獅王文化節、生態園區等，發展文化觀光及在地休閒旅遊，這次選舉飲水思源從這裡出發，無論是母雞帶小雞、小雞拱母雞，大家都能一起當選。

    被問到蘇巧慧臨時取消出席原因，林佳龍表示，沒有聽說這個訊息，昨天蘇巧慧於臉書po文他還有留言，蘇巧慧負責的文宣工作有很多要定調，包括識別系統、口號等，沒有預期蘇今天有排這項行程，主要是由吳秉叡協助安排。

    吳秉叡表示，這項參拜行程原本就沒有特別邀請蘇巧慧，可能是活動通知誤植造成誤解，今天的活動就是由林佳龍代表蔡英文總統贈匾，原本的安排就是這樣，因為這不是全部人都要出席的活動。

    吳秉叡指出，這次活動同時也是頂泰山巖董監事會議，是有相關人士才會來，鄰近選區議員也是跟廟方有熟識才前來支持，若是要營造團結氣勢就會12區立委都同時邀請。

    林佳龍與地方民代共同前往頂泰山巖贈匾。（記者周湘芸攝）

    林佳龍與地方民代共同前往頂泰山巖贈匾。（記者周湘芸攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蘇貞昌角色超過任何職位安排！林佳龍：他是最大靠山
    2022/07/23 10:41

    蘇貞昌角色超過任何職位安排！林佳龍：他是最大靠山
    侯友宜稱期待不抹黑的選舉 林佳龍：恩恩案從「鐵漢柔情」變「鐵石心腸」
    2022/07/21 17:55

    侯友宜稱期待不抹黑的選舉 林佳龍：恩恩案從「鐵漢柔情」變「鐵石心腸」

    榮馥大院自住客青睞 3房尺度完勝
    再貼山河照 林佳龍有感：立體看雙北 新北是首都治理圈樞紐
    2022/07/21 08:49

    再貼山河照 林佳龍有感：立體看雙北 新北是首都治理圈樞紐
    擔任林佳龍競選總督導 林右昌：最短時間打一場最漂亮選戰
    2022/07/20 10:05

    擔任林佳龍競選總督導 林右昌：最短時間打一場最漂亮選戰

    前擁花園‧後環大海 家是提升幸福感
    新北建設「侯市長感謝我N次」 林佳龍：我很厚道沒公開拜託簡訊
    2022/07/19 19:07

    新北建設「侯市長感謝我N次」 林佳龍：我很厚道沒公開拜託簡訊
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播