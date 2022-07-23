蘇巧慧臨時取消陪同參拜 林佳龍：原本就沒預期她會來

林佳龍前往頂泰山巖參拜。（記者周湘芸攝）

2022/07/23 12:03

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往頂泰山巖參拜，前一天發出通知原訂定由立委吳秉叡、蘇巧慧陪同出席，不料，今天上午競選辦公室臨時更改為立委吳秉叡及張宏陸出席。林佳龍今被問到蘇巧慧臨時取消原因表示，本來就沒預期蘇有排這個行程，她負責的文宣工作還有很多要定調。

林佳龍今與立委吳秉叡、張宏陸、邱臣遠、前立委呂孫綾、李顯榮、議員賴秋媚、鍾宏仁、何淑峰、何博文、議員參選人李宇翔、林秉宥等人前往頂泰山巖參拜，並代表蔡英文總統、行政院長蘇貞昌贈匾，現場擠滿支持者，氣氛熱絡。

林佳龍致詞時表示，頂泰山巖是地方信仰中心，長期帶動泰山區發展，未來希望結合周邊泰山獅王文化節、生態園區等，發展文化觀光及在地休閒旅遊，這次選舉飲水思源從這裡出發，無論是母雞帶小雞、小雞拱母雞，大家都能一起當選。

被問到蘇巧慧臨時取消出席原因，林佳龍表示，沒有聽說這個訊息，昨天蘇巧慧於臉書po文他還有留言，蘇巧慧負責的文宣工作有很多要定調，包括識別系統、口號等，沒有預期蘇今天有排這項行程，主要是由吳秉叡協助安排。

吳秉叡表示，這項參拜行程原本就沒有特別邀請蘇巧慧，可能是活動通知誤植造成誤解，今天的活動就是由林佳龍代表蔡英文總統贈匾，原本的安排就是這樣，因為這不是全部人都要出席的活動。

吳秉叡指出，這次活動同時也是頂泰山巖董監事會議，是有相關人士才會來，鄰近選區議員也是跟廟方有熟識才前來支持，若是要營造團結氣勢就會12區立委都同時邀請。

林佳龍與地方民代共同前往頂泰山巖贈匾。（記者周湘芸攝）

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