改變不需太大勇氣！ 林佳龍：新北希望出交通市長而非警察市長

林佳龍表示，林佳龍表示，希望新北出個「交通市長」，而不只是「警察市長」。（記者周湘芸攝）

2022/07/23 11:20

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往頂泰山巖參拜，他致詞提到環狀線捷運發展表示，希望新北出個「交通市長」，而不只是「警察市長」到處巡巡看看，改變不需要太大勇氣，換市長就可以。

林佳龍今出席活動致詞指出，未來環狀線捷運蓋好後，新北市就會四通八達，希望新北出個「交通市長」，而不只是「警察市長」到處巡巡看看，新北現在就像小孩轉大人，升格12年還沒升級，新北要有志氣超越台北，改變的勇氣只要改變選擇新市長就會有新期待。

針對新北市長侯友宜過去在泰山推動塭仔圳重劃區，成為一大政績，他表示，都市發展不管是舊城區再生，還是新市區重劃，都要以人為本，不只是高樓大廈，也要成為宜居城市，包括智慧交通、智慧停車、智慧建築、環境檢測，讓軟體服務品質提升。

被問到侯友宜也提及「改變的勇氣」？他表示，改變就是要換人做，這是挑戰者會用的口號，也是他競選的主軸，新北市民已經給侯友宜12年，相信侯很想做也做了很多，但該做、能做的都做了，城市進步是一場接力賽，希望換人接棒衝刺。選舉會有輸贏，但人民一定贏，改變不需要太大勇氣，換市長就可以。

針對多次提及要讓新北超越台北，是否與台北市長參選人陳時中討論過？他表示，首都圈是雙箭頭雙引擎，要共榮共好，強強聯手一定能帶動雙北更好發展，不管是自我超越，還是超越別人都有共同目標，2人也有討論雙北要跨域治理，如交通、水利、產業，會陸續推出雙北共同治理政見。

新北市政府發言人、新聞局長張愛晶對此表示，林佳龍滿腦都是選舉，把「改變的勇氣」想成口號，令人啼笑皆非。五股夏綠地的紀錄片「改變的勇氣」，記錄下新北人如何一起克服萬難、展現勇氣，改變過去30年沒人敢碰觸的垃圾山沉痾，林佳龍無視新北人的努力，硬是把紀錄片名稱綁上選舉語言，可見他內心有多焦慮。

張愛晶指出，林佳龍因為不了解新北，只好靠出一張嘴速成，看到他先前到台北市開課卻中輟， 前2天又跑到台中稱自己是剋星，大家都想問他到底心在哪裡？奉勸容易變心的他，不要念茲在茲只有選舉二字。

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