否認碰軟釘子 林佳龍：蘇揆將帶他走訪新北給予支持

林佳龍表示，蘇貞昌已承諾將帶他到新北各地走走看看，給予最大支持。（記者周湘芸攝）

2022/07/23 10:41

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍多次透露，希望邀請行政院長蘇貞昌擔任競選團隊榮譽職，昨天再次與蘇會面被認為疑似碰上軟釘子。林佳龍今前往頂泰山巖參拜受訪表示，見面過程中沒有討論具體職務安排，但蘇貞昌已承諾將帶他到新北各地走走看看，給予最大支持。

林佳龍表示，蘇貞昌過去是「有政府會做事」團隊的大家長，新北大部分建設都是行政院前瞻計畫支持及蘇貞昌擔任台北縣長時打下的基礎，包括林口交流道、捷運路網、23座停車場，新北確實分配比較多前瞻預算，但（新北市政府）相對來講執行力較差，23座停車場執行力只有5成，甚至有5座都還沒發包。

他指出，在蘇貞昌支持下，一定要用衝衝衝精神讓新北加速發展，蘇對他政策指導外，也期許他以雙北雙箭頭扮演領頭羊角色，相信在新北市長選舉會大有可為、精彩可期，他也邀請蘇貞昌栽培的人才擔任團隊成員，在蘇的基礎下加速衝刺。

他表示，昨天與蘇貞昌交流過去擔任縣長的政績，並推薦一定要去走的地方，蘇過去推動一鄉鎮一特色，包括淡水漁人碼頭、八里左岸，都如數家珍地分享，2人也相約一起去走走看看，在蘇的基礎上往前發展，蘇貞昌是他最大靠山，蘇更承諾未來會協助宣傳，新北有哪些建設是中央支持、地方配合。

被問到是否邀請蘇貞昌擔任競選團隊榮譽職？他表示，2人見面過程中沒有討論具體職務安排，只有就政策、政績討論，蘇貞昌的角色已經超過職位安排，這是蘇擔任過縣長的地方，也是他擔任行政院長最支持的直轄市。

林佳龍競選團隊總幹事、蘇系立法委員吳秉叡指出，林佳龍昨天是去向蘇貞昌請益，相關人事是由高層自己協調，昨天講到蘇貞昌已經願意全力付出，包括幫忙站台、陪同走新北市、為政策背書、提供支持，這方面所做所為比掛榮譽職強太多。被問到蘇何時會來替林佳龍輔選，他透露，應該很快，只要有需要說不定下週就會前來。

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