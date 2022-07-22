全台首座海上運動中心 金山中角灣可衝浪玩SUP

位於新北市青春山海線的金山中角灣，打造全台首座的海上運動中心，新北市長侯友宜與北海岸學生一起體驗海上活動的樂趣。（記者俞肇福攝）

2022/07/22 18:33

〔記者俞肇福／新北報導〕位於新北市青春山海線的金山中角灣，打造全台首座的海上運動中心，提供多元的水上運動服務。新北市長侯友宜今天（22日）與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，到金山中角灣一同體驗SUP運動，推廣北海岸運動觀光。

侯友宜表示，新北市有16座國民運動中心，數量全國第一，市府自108年起推動運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，設置運動天幕和健身中心，目前完成36處運動聚點，其中之一就是結合優美的青春山海線，在金山中角灣打造的首座海上運動中心，面山向海的天然運動吧，提供多元的水上運動服務，今年底還會再增加9聚點，4年總共設置45處運動聚點，提供民眾更完善的運動服務。

為了讓北海岸地區的學校學生從小親近海洋，從海洋教育著手投入資源，在中角國小建造全台首座衝浪運動教育園區，周邊學校也將各種水域活動融入校本特色課程，發掘並培育學生對於衝浪及SUP運動的興趣及技巧。未來更規劃辦理衝浪暨陸上衝浪滑板盃賽，接軌國際衝浪賽事，培育衝浪運動專業人才在國際賽場上為國爭光，讓金山中角灣成為全台水上運動玩家的首選之地。

教導衝浪的教練小傅說，近年來中角灣水上運動受歡迎程度高漲，海域沙灘及岩岸交錯，海浪平穩時適合新手民眾體驗SUP運動，海水漲、退潮時就是海上霸主的專業衝浪舞臺。SUP技巧簡單入門容易，可採站姿、坐姿或跪姿，握著槳在水面做划行，由於需要運用全身的肌肉在板上保持平衡，同時具備休閒娛樂及運動健身的效果，非常適合初階親水體驗的民眾。

位於新北市青春山海線的金山中角灣，打造全台首座的海上運動中心，新北市長侯友宜（左一戴紅色頭盔）與中角國小學生一起操槳玩起SUP。（記者俞肇福攝）

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