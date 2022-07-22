路況不熟撞入樹叢 借來的372萬AUDI RS3燒得剩骨架

新北市林口今天凌晨驚傳火燒車意外，黃姓男子向李男借車跑山過癮，未料撞入樹叢火燒車，車上4人及時逃生，逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

2022/07/22 14:45

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口今天凌晨驚傳火燒車意外，一名黃姓男子駕駛借開鄰座李姓車主，新車價372萬的Audi RS3轎跑車跑山，疑因路況不熟，衝進樹叢後起火燃燒，車上駕駛等4人負傷及時逃出，消防人車趕抵滅火，因火勢猛烈，只能看著愛車慘遭祝融，黃姓駕駛排除酒駕，不排除不熟悉路況、未注意車前狀況、加上車速過快肇事；但黃男向李男借車卻撞車燒毀，後續賠償恐還有得談。

這起車禍發生在今天凌晨2時許，林口區北120縣道4.5K下福路段，現場為發生一輛奥迪RS3轎跑車衝入樹叢後起火燃燒，當時42歲黃姓駕駛與45歲李姓車主、2名陳姓男子外出，期間黃男想試車，向李男商量借車跑山路，因眾人要到下福，李男讓黃男開車滿足心願，未料剛下山，就衝入路邊樹叢，因竄出火煙，車上四人連忙逃出。

這起車禍造成後座52歲陳男、54歲陳男兩人胸口挫傷、不適，送醫後，無生命危險，駕駛黃男與副駕駛座車主李男因繫安全帶，幸未受傷，但這輛新車價372萬元RS3慘遭祝融，燒得只剩骨架。

警方到場，黃男酒測值為零，警方後續調閱監視器、訪談紀錄表，釐清事故經過。

新北市林口今天凌晨驚傳火燒車意外，黃姓男子向李男借車跑山過癮，未料撞入樹叢火燒車，車上4人及時逃生，逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市林口今天凌晨驚傳火燒車意外，黃姓男子向李男借車跑山過癮，未料撞入樹叢火燒車，車上4人及時逃生，逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

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