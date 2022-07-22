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    國台圖「蕃人觀光日誌」翻譯出版 重現原住民訪日交流過程

    西元1897年赴日參訪的原住民頭目與總督府官員合照。（國台圖提供）

    西元1897年赴日參訪的原住民頭目與總督府官員合照。（國台圖提供）

    2022/07/22 12:02

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館與國立台中教育大學區域與社會發展學系教授鄭安睎合作研究、翻譯及復刻出版「蕃人觀光日誌」，榮獲國史館台灣文獻館2022年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎，透過日治時期10位台灣原住民頭目參訪日本的內容和照片，回顧台日交流的歷史過程。

    國台圖館長李秀鳳說，「蕃人觀光日誌」為日治時期台灣總督府技師藤根吉春編輯的報告書，其內容是記載西元1897年，台灣總督府指派藤根吉春帶領10位原住民頭目赴日參訪的詳細內容。

    她指出，這是台灣總督府第一次邀請原住民赴日參訪，包括出訪的原住民身分、背景資料，出訪前後29日的行程，每個參訪點的參訪紀錄，原住民對於參訪的提問與回應，以及行程結束後藤根吉春的檢討與建議等訊息，全部登載於報告書中。

    包括宇旺、毛落、麻呂為首的10位原住民頭目，在參觀完長崎、門司、宇品、神戶、名古屋、東京、橫須賀、大阪等地的現代化建設、學校、商行、工廠、商業區、公園，甚至是參觀帶有威脅性的軍事設施與軍事操演之後，他們最常問的問題竟然是，旅途中幾乎沒有看見稻田，日本究竟是怎麼養活那麼多的人？原住民頭目們關心的是，如何有效的餵飽族人。

    李秀鳳說，「蕃人觀光日誌」除了內容相當精采，國台圖與鄭安睎的研究團隊也儘可能在館藏或私藏的寫真帖等照片、圖像中，找出適當的圖片作為輔助；令人無法想像的是，竟然無意中發現了本次成行的原住民照片，並從中認出了宇旺、毛落、麻呂等原住民，首次揭露這幾位原住民的照片。

    李秀鳳說，國台圖是台灣歷史最悠久的官立圖書館，也是國內外典藏台灣圖書文獻最為豐富的圖書館，期待學者及學生持續研究、翻譯這些珍貴館藏資料。

    國立台灣圖書館與鄭安睎合作出版「蕃人觀光日誌」，獲國史館台灣文獻館2022年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎。（國台圖提供）

    國立台灣圖書館與鄭安睎合作出版「蕃人觀光日誌」，獲國史館台灣文獻館2022年度獎勵出版文獻書刊學術性書刊優等獎。（國台圖提供）

    國台圖蒐藏「蕃人觀光日誌」原件封面。（國台圖提供）

    國台圖蒐藏「蕃人觀光日誌」原件封面。（國台圖提供）

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