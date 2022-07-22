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    確定爭取連任？ 侯友宜：不連任才要宣布

    新北市長侯友宜接受廣播節目專訪說，不連任才要宣布。（記者林欣漢翻攝）

    新北市長侯友宜接受廣播節目專訪說，不連任才要宣布。（記者林欣漢翻攝）

    2022/07/22 09:45

    〔記者林欣漢／新北報導〕九合一大選年底登場，國民黨新北市長侯友宜仍未宣布是否連任，他今天接受廣播節目專訪時說：「沒有宣布不宣布的問題，如果我真的是不連任才要宣布。」他謹記父親「把事情做好最重要」的教誨，只想好好做事，把市長的工作從早到晚每一件事做好。

    侯友宜說，父親去年過世，母親今年也走了，令他非常傷心，今年的父親節非常有感，「爸爸跟我說，把事情做好最重要，家裡的事你都放心。」因此他會秉持這樣的態度，好好為國家人民做事。

    「台灣不需要政治、對立和衝突，需要的是團結起來好好為國家人民做事。」侯友宜表示，他不是政治人物出身，也不喜歡多談政治，只想好好做事，把成果做出來，「做真正人民需要的事情，在哪個位置不重要，重要的是認真打拚的態度，」從42年前開始當警察到現在，不管身在哪一個職位，都是認真打拚好好做事。

    對於外界很多不同的聲音，侯友宜說，他心裡知道自己要做什麼、在做什麼最重要，他只想把事情做好，是否符合國家人民的期待，「外面的一些紛擾，都沒影響到我為這塊土地奉獻的心情、對國家人民的愛，我人生追求的就是把握當下，好好做事。」

    主持人詢問是否認識民進黨新北市長參選人林佳龍，對此，侯友宜說，其實不是很熟，有在交通部一些開會場合見過面，他用正向來看待，大家都是為國家做事，誰來都沒關係，但要把事情做好不容易，新北市幅員廣闊，他落實基層，每天開行動治理，到各地去關心解決大小事，努力讓新北市民更滿意。

    「新北好，北台好，千萬人口共好。」侯友宜說，北北基桃1千萬人口要與全世界的首都競爭，新北的優勢是在大台北的中心，因此他第一任就要先解決五股垃圾山及塭仔圳沉痾，持續推動三環六線，並以新店十四張到蘆南蘆北為南北端點的三條微笑曲線，加上板橋新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心的三大軸心，推動整體開發，吸引產業、讓環境更優化，「新北市的改變是進行式，而且現在看得見。」

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