貓屍扔冰箱！業者不當飼養30多隻貓 動保團體：簡直「人間煉獄」

現場發現生病的貓。（圖擷取自Facebook/台灣NOE行動組織）

2022/07/21 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕新北市傳出虐貓事件，一名飼主遭指控不當飼養三十幾隻貓，新北動保處及相關人員抵達現場發現多隻骨瘦如柴的貓，以及生病卻沒有就醫的貓，其中一隻貓甚至當場死亡，不僅如此，還發現兩個大冰箱，冰著兩隻貓的大體，事後，這名飼主也被發現是經營寵物用品的業者，當天還被前員工爆料寵物用品有食安問題，引起網友關注。

台灣NOE行動組織日前在臉書專頁揭露這起虐貓事件，表示組織接獲民眾報案「有行為人疑似以虐待的方式囤積30幾隻貓」，於是組織會同新北市動保處，以及當地勤區、刑事鑑定小組人員等前往查辦，沒想到抵達現場後的場景根本是「人間煉獄」，現場不僅環境髒亂，還可以看到多隻瘦成皮包骨的貓咪，以及生病沒有獲得妥善的照顧的貓。

不僅如此，現場人員發現兩個冰箱，分別放了兩具貓咪的大體，且冰箱內的環境也十分骯髒，還有一隻躺在地上已經奄奄一息的貓，身上滿是褥瘡，「一碰傷口膿血就像水龍頭一樣直接流出」，之後這隻貓甚至不幸當場死亡。

台灣NOE行動組織指出，現場人員告知飼主其行為實屬不當飼養，且生病不就醫涉嫌虐待，希望飼主主動不擬續養，否則將強制沒入，不過飼主卻不願意，現場醫師在看見貓當場死亡後，最後決定將所有貓咪帶回收容所。

事後，飼主呂姓女子也被網友爆出是經營寵物用品的業者，事發當天更被前員工爆料「不當飼養」和「寵物用品食安問題」，而此事件也被網友轉發至各大論壇，網友紛紛氣炸表示要抵制該家的寵物用品，「看了好難過」、「身為鏟屎官看了真的很難過，希望抵制這個爛品牌」、「太誇張了......不可置信的畫面」、「無法想像這些貓貓有多痛苦」。

冰箱內發現已經死亡的貓。（圖擷取自Facebook/台灣NOE行動組織）

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