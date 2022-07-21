林佳龍是盧秀燕剋星、照妖鏡？ 盧團隊回應了

林佳龍挺蔡其昌，說自己將成盧秀燕剋星，蔡其昌更說，林佳龍是盧秀盧秀燕的照妖鏡。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/21 17:29

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「4年前棒子不小心被搶走」 林佳龍誓當「盧秀燕最大剋星」

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌今天上午舉辦「好蔡上場，團結勝選」千人造勢，前台中市長、民進黨新北市長參選人林佳龍出席相挺，他說，他最了解台中市政，會是蔡其昌最強後盾，更會是「盧秀燕最大剋星」；蔡其昌則說，林佳龍更是盧秀燕的照妖鏡，因為對比林佳龍的成績，台中市4年來衰退中。台中市新聞局長鄭照新反擊說，市民期待的，應是誰能證明自己是台中市的「福星」，而非「剋星」；對於「照妖鏡」的說法，他反譏，「又不是小說的法器大會」，希望多一點客觀數據辯論，少一些主觀選舉語言散布。

林佳龍在蔡其昌千人造勢大會指出，他在4年前「不小心棒子被搶走了」，當時他希望新接任市長的盧秀燕能全速前進，但台中4年來不進則退，這次的市長選舉，他除了要當「蔡其昌最大的後盾」，更會是「盧秀燕最強剋星」，因為他最了解台中市的建設，會讓市民知道哪些重大建設不見，或是停滯延遲。

蔡其昌則批盧秀燕，4年來「只想當好人市長」，事情不努力做，對比前市長林佳龍任內打造的願景，她只讓城市陷衰退，「林佳龍是她最大照妖鏡」。

盧秀燕5月間曾在行程中跌倒，右腿腫脹未退，昨天赴醫院檢查出微血管破裂，有血塊堵塞，請假開刀，目前請假兩天休養中。新聞局長鄭照新代回應說，盧團隊4年來的各式建設及進度均有客觀數據呈現政績，面對年底選戰將至，台中市民應比較想看到誰能努力證明成為台中市的「福星」，而非「剋星」。

對於蔡其昌的「照妖鏡」說法，鄭照新不以為然反譏，市政「又不是小說的法器大會」，真金不怕火煉，台中市府很樂意向市民展現執政4年來的成果，也盼有多一點客觀數據的論述，不是只有主觀選舉語言的散布。

盧秀燕右腿開刀請假休養，新聞局長鄭照新（見圖）代為回應說，市民期待的，應是誰能證明自己是台中市的「福星」，而非「剋星」。（資料照）

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