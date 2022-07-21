板南線列車異常引爆經營權之爭 何博文嗆：新北議員無法監督

針對捷運的經營權等問題，民進黨新北市長林佳龍競選總部發言人何博文再次開炮。（擷取自何博文臉書）

2022/07/21 17:20

〔記者邱書昱／新北報導〕捷運板南線今天上午列車異常，造成民眾擠在站內無法上車的窘境，民進黨新北市長林佳龍競選總部發言人何博文有感而發，重提新埔捷運站的電扶梯倒退嚕事件，批評新北市號稱有自己的捷運公司、捷運局，面對這樣的問題新北市議員卻監督不到，且議員都查清楚收回經營權沒有違約，新北市長侯友宜不做就是不做。

對此，新北市捷運工程局表示，捷運系統的營運為求權責相符，以及符合營運效能及需求，跨行政轄區的路線，都是以單一捷運公司營運。而今天的列車異常狀況，第一時間以股東身分與台北捷運公司了解狀況，並依SOP盡速排除障礙。

何博文表示，發車異常的板南線站體以板橋府中、江子翠等為主要路網，造成民眾通勤塞車、抱怨連天，在此之前，板橋新埔站發生過電扶梯煞車倒退嚕的國際級烏龍事件，兩次受傷的都是新北市民。

他說，新北市號稱有自己的捷運公司、自己的捷運局，但兩次事件的地點，經營管理權都在台北市，新北市議員即使炸鍋都沒用，難道要請台北市長、台北市捷運局、台北市捷運公司來新北市議會備詢監督嗎？

他以環狀線為例，全境從新店大坪頂經中和、板橋到新莊、五股，都在新北市境內，土地新北所有、興建配合款也是新北市出資，結果卻是台北市經營管理，新北市議員也查清楚收回經營沒有任何違約賠償問題，侯市府不做就是不做。

何博文說，侯友宜讓新北市民變成二等市民，為了自己政治前途，不敢開罪可能的藍白合盟友台北市長柯文哲，犧牲四百萬新北市民的權益，有這種市府團隊，真的換人比較快。

對此，新北捷運局說，板南線異常的第一時間就和台北捷運公司了解狀況，後續也會了解原因，而在3月發生的新埔站電扶梯事件，新北同樣派員到場停用事故電扶梯，並請台北捷運公司調查事故原因，直到4月底才重新開放。

針對環狀線的部分，新北捷運說，因為全線都在新北市境內，由新北市政府獨立出資、中央補助，交由台北捷運局興建，在2018年初啟動通車營運規劃時，新北捷運公司剛成立，考量營運人才、訓練及培養，以及與建設工程介面整合及協調等，均非短時間能完成，所以才會委託台北市政府先行營運三年。

新北捷運局表示，環狀線的營運契約將於2023年1月30日到期，新北方在2021年9月就向台北市表達契約到期後收回營運，雙北也在同年11月針對移交細節協商，雙北邀集相關單位組成幕僚小組，目前仍朝契約到期移轉持續進行。

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