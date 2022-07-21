媽媽首露面同台參拜 林佳龍再曝「板橋阿嬤」真實背景

林佳龍今與媽媽同台參拜。（記者周湘芸攝）

2022/07/21 17:17

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近期已將戶籍遷至新北市板橋區，今（21）日前往板橋真武廟參拜，邀請媽媽首度站台，另也透露他多次提及的「板橋阿嬤」其實是他的「乾阿嬤」，因從小到大在板橋有許多回憶與故事，決定把戶籍遷到板橋，作為參選的起點。

林佳龍今前往真武廟參拜，立委江永昌、議員何博文、戴瑋姍、議員參選人石一佑、黃淑君、山田摩衣、陳乃瑜、張嘉玲皆出席展現團結氣勢，長期在廟中擔任志工的林佳龍媽媽也首度露面同台，陪林佳龍全程參拜，並表達支持，儘管天氣炎熱，整場活動仍待了近1小時，現場民眾熱情不減，更有民眾獻上花束，氣氛熱絡。

林佳龍表示，真武廟有百年歷史，是板橋信仰中心，是他參選新北市長以來第一個參拜祈福的地方，祈求競選期間出入平安能順利當選，小時候他媽媽在附近紡織廠當女工，這裡也是他媽媽的娘家及「板橋阿嬤」住的地方，這次參選從板橋出發，過了光復橋也就到萬華。

林佳龍指出，媽媽以前在板橋當女工，結識同工廠的女工並結拜為姊妹，而最疼他的「板橋阿嬤」其實是媽媽的乾媽，他小時候更曾以為是他的親阿嬤，如今「板橋阿嬤」已是百歲人瑞，但仍很疼孫。媽媽不僅早期在板橋工作，現在還是會來真武廟當志工、誦經，有說不完的故事，所以他也決定把戶籍遷到板橋。

林佳龍表示，板橋是他很熟悉的地方，小時候就像是鄉村，現在已是高樓林立，期待板橋可作為未來雙北合作最重要的推動中心。他也說，今天他在臉書貼出照片，看到台64快速道路及淡水河在這交會，新北絕對不是台北蛋白區，新北要有志氣超越台北，帶動台北成為首都圈雙引擎，以區域聯合治理，一起共榮共好。

林佳龍今前往真武廟參拜，並首度與媽媽同台。（記者周湘芸攝）

民眾熱情為林佳龍獻上花束。（記者周湘芸攝）

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