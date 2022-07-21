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    賣換臉謎片 百萬YouTuber小玉判刑5年半

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（資料照）

    百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（資料照）

    2022/07/21 16:19

    〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸夥同助理莊炘睿以深偽（Deepfake）技術，把政界人士、網紅、藝人的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，製成換臉謎片販售，包括立委高嘉瑜、高市議員黃捷、藝人雞排妹等119人受害，不法所得1338萬元，新北地院今日依違反個人資料保護法119罪，每罪處5個月徒刑，合併判朱玉宸5年6月徒刑、莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。

    檢方調查，2020年7月20日起，莊嫌先在網路下載被害人照片或影片，並擷取「臉模」作為素材，再由朱嫌利用「DEEPFACELAB」程式軟體，透過該軟體的人工智慧模擬演算（Artificial Intelligence）及深偽（Deepfake）技術進行合成，將119名被害人臉部特徵，合成至朱嫌從成人色情網站所購買或下載的日系AV女優色情影片中。

    檢方調查，朱嫌一方面註冊並建立名為「台灣網紅挖面」的推特（Twitter）帳號及粉絲團（後更名為「台灣網紅影片合成」），開始上傳並播放片長約30秒的合成換臉宣傳短片，另以Telegram通訊軟體群組，招攬網友加入網頁粉絲團。

    檢方調查，去年2月起，2人另在YouTube社群平台建立「盜臉駭客」頻道，在該頻道上傳及播放合成的換臉宣傳短片，且可藉由該YouTube頻道，直接點選連結進入「台灣網紅挖面」的推特頁面，進行購買及註冊會員程序，並依金額不同，可瀏覽不同長度的換臉影片，亦可單次或集資購買及瀏覽。

    檢方查出共119人受害，有83人提告，以2人涉犯妨害風化、加重誹謗及違反個人資料保護法起訴，並斥責2人將女性物化，對被害人形成網路性暴力及霸凌，惟考量2人坦承犯行，請法院妥適量刑。

    檢方總共查扣現金717萬餘元，朱嫌的賓士GLC Coupe GLC300汽車以195萬餘元拍定，故犯罪所得總計扣得912萬餘元，但2人的犯罪所得總計1338萬餘元，請法院宣告沒收及追徵其價額。

    上個月法院審理時，被害者黃捷親自出庭並表示，絕不和解，希望小玉獲得應有的懲處，還受害者公道；她還當庭表示，網路還有流傳相關影片，這對被害者造成二次傷害，小玉犯罪卻沒有想到後果，希望法官予以從重量刑；其他被害者的委任律師則要求法院重判小玉12年徒刑。

    小玉與莊男均認罪，小玉表示案發後他都有反省，並當庭向所有被害者致歉「對不起」，莊男則表示，他因一時金錢誘惑而犯案，造成被害者麻煩，非常對不起，但希望能讓他早日回歸社會，賺錢彌補被害者。

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