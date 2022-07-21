盼蘇貞昌親自協助操盤 林佳龍：持續請益以榮譽職協助團結

林佳龍說，期待蘇貞昌能以榮譽職的方式，幫助大家團結起來。（記者周湘芸攝）

2022/07/21 17:11

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊成形，他今天（21日）出席活動時，被問到是否希望行政院長蘇貞昌親自協助操盤？林佳龍說，以蘇貞昌對新北的了解，就像大家長一樣，期待他能以榮譽職的方式，幫助大家團結起來，至於確切名稱角色是什麼，會持續請益，他也有表達會前來新北演講。

林佳龍說，蔡英文總統請黨祕書長林錫耀擔任競選總部主委，就是府院黨最好的連結，現在也有立委蘇巧慧擔任副主委及文宣召集人，加上立委張宏陸擔任組織召集人、立委羅致政擔任政策召集人，可說是各就各位，在蘇貞昌方面也持續在努力。

林佳龍指出，從媒體上得知，蘇貞昌說，可以配合民進黨整個編制，蘇貞昌對新北特別有感情，以他對新北的了解，如果可以給予指導 ，就像大家長一樣，立委吳秉叡就是他培養出最具代表的子弟兵，期待蘇貞昌以榮譽職的方式，將新北市的黨職、社會團體、各行各業團結在一起。

被問到最近勤勞拜會同鄉會，是不是對手新北市長侯友宜的警消地方系統很嚴密，所以打算從其他地方著手？林佳龍說，人親土親，鄉親最親，他來新北打拚，過去受到非常多雲林人的照顧跟期許。雖然多少還是面對一些壓力，但大家願意不分黨派站出來，組織後援會，甚至作為他的分身，感受到大家的溫暖。

蘇貞昌說，雲林人在新北直接入籍就有60萬人，加上第二代、第三代有近百萬人，雲林同鄉會是全台灣最大、最團結、最有制度的同鄉會，他會從雲林同鄉會出發，全國各地出外打拚的人都是新北人，要形塑新北的認同、要有志氣，不要只當台北的衛星城市，要當帶動首都圈發展的樞紐城市。

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