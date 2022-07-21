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    首頁　>　新北市

    侯友宜稱期待不抹黑的選舉 林佳龍：恩恩案從「鐵漢柔情」變「鐵石心腸」

    林佳龍回批，講抹黑本身就是心虛、逃避、沒肩膀。（記者周湘芸攝）

    林佳龍回批，講抹黑本身就是心虛、逃避、沒肩膀。（記者周湘芸攝）

    2022/07/21 17:55

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今針對恩恩案攻擊表示，人民期待乾淨、不抹黑的選舉，民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪表示，這個話就是典型的避重就輕、顧左右而言他，不是鐵漢柔情嗎？怎麼變成鐵石心腸呢？講抹黑本身就是心虛、逃避、沒肩膀。

    林佳龍表示，恩恩爸跟家人要的只是真相，有這麼難嗎？侯友宜不是鐵漢柔情嗎？怎麼變成鐵石心腸？與受害者同理，盡一切努力讓他們能夠放下，這一切都必須建立在事實真相的基礎，講抹黑本身就是心虛、逃避、沒肩膀，這是態度問題。

    林佳龍指出，不管是當城市首長還是部會首長，他第一個一定是去面對悲情的人，遇到苦難至少要能陪伴傾聽，做到這些有這麼困難嗎？恩恩爸只是一般人民，真的不想走到對抗政府，這樣的路很辛苦，讓他覺得很不捨，也不能讓恩恩爸孤單。

    林佳龍強調，追求真相不是要指責任何人，是希望釐清事實，讓社會走出陰影，這是掌握權力者該做的，因為資訊不對稱，每發生事件，受害者及家屬都希望政府資訊透明化，大家一起面對解決，有這麼難嗎？不太能理解為何要讓恩恩爸跟社會繼續生活在缺少透明真相的情況，這是負責任的第一步，不要任何事情丟給司法訴訟，行政調查一樣可以做，沒有任何違反法律的地方。

    新北市政府發言人張愛晶對此回應，「早上到台中稱自己是盧市長剋星，下午又來抹黑新北侯市長」，那麼有時間噴口水，卻不願多花時間一步一腳印走遍29區了解新北。選舉操作痕跡太露，市民都看在眼裏，請記得人民冀盼的是乾淨、不抹黑的選舉。（17:55更新）

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