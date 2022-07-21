交易比特幣吞315萬被嗆還錢 桃園男撂30多人到三重砸店、開槍

新北市三重今凌晨傳出砸店、開槍，警方查出為交易比特幣糾紛引起。（記者吳仁捷翻攝）

2022/07/21 11:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區今凌晨傳出逞凶砸車，30餘名惡煞分乘9車，到三重一間商行砸毀店面、車輛，還開槍示威，警方到場，得知黃姓被害人仲介其老闆與桃園掛的劉嫌交易比特幣，但第六度交易後，劉嫌未支付對應的315萬台幣，黃男上網放話、嗆聲，引發對方不滿，憤而撂人到三重打傷黃男，砸店、開槍，行徑囂張，警方到桃園逮獲黃姓共犯，續追主嫌等同夥到案。

警方調查，今天凌晨1時許，三重區龍濱路某商家傳出遭大批惡煞砸店、砸車，快打警力到場時，滋事嫌犯已逃離，店面、一輛轎車遭毀損，黃姓男子輕傷，現場留有一根木棍、一枚道具槍空包彈殼，專案小組展開查緝，報請新北地方檢察署指揮偵辦。

經了解，遭砸車車主30歲黃男指稱，他介紹老闆（年紀資料待釐清、從事販賣虛擬貨幣）給桃園掛33歲主嫌劉男認識，雙方交易比特幣，黃男從中抽百分之0.5手續費，雙方已交易虛擬貨幣5次，第6次交易老闆將虛擬貨幣匯給劉男後，劉男未將等同幣值之新台幣315萬元交予黃男，黃男因此在網路放話要找出劉男，故而引起劉男不滿，今日凌晨糾眾持棍棒及道具槍找黃男理論及毀損。

專案小組連夜比對跡證影像後，已鎖定多部由桃園集結之涉案車輛，及劉姓主嫌等多名共犯，將以車追人方式查緝，目前查獲27歲黃姓同夥，起出兩支球棒，全案涉及洗錢、詐欺、妨害秩序及毀損等罪嫌，將依法嚴辦。

新北警方在桃園查獲黃姓同夥，於其座車起出兩支球棒，續追其餘共犯。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重今凌晨傳出砸店、開槍，警方查出為交易比特幣糾紛引起。（記者吳仁捷翻攝）

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