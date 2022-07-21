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    首頁　>　新北市

    再貼山河照 林佳龍有感：立體看雙北 新北是首都治理圈樞紐

    民進黨新北市長提名人林佳龍在臉書上貼出朋友拍攝的雙北照片。（擷取自林佳龍臉書）

    民進黨新北市長提名人林佳龍在臉書上貼出朋友拍攝的雙北照片。（擷取自林佳龍臉書）

    2022/07/21 08:49

    〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍今天一早在臉書再貼出山景照，並且寫下，這是淡水河和64號快速道路交會的地方，也是他住的板橋埔墘和嘴仔嘴附近，他也預告今天下午會到板橋真武廟上香，廟宇是他的板橋阿嬤、媽媽擔任志工的地方，更是他說不完的人生故事和幸福滋味。

    林佳龍表示，這張照片是朋友在清晨6點21分拍下的照片，是以板橋、三重等地為主的新北城區景色，那座橫跨城區的高架道路則是64號快速道路，其中間處靠近淡水河口的地方即是港仔嘴（江子翠）了 。

    而畫面上板橋城區的最高樓，即右方城區最高的那棟即是百揚大樓、也就是板新Mega City所在，旁邊就是現在的新北市政府，遠方則是美麗的台灣雪山。

    林佳龍有感，應該要以立體高度看雙北，就能清楚了解跨域治理、數位治理就是新新北扮演首都治理圈樞紐角色的重要關鍵。

    他說，包括高快速公路及捷運鐵路等網絡的有效串連、交通號誌的連鎖控制車流量、首都治理圈工商科技產業的整合發展、河域管理與水利建設的持續到位、教育文化及各項財政資源的重分配及共享等等，都可以是形成區域治理並領航台灣大步向前走的翻新之鑰。

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