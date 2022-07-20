喬賭債當街擄人毆打丟包醫院 警逮5惡煞

新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2022/07/20 18:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股今天凌晨傳出當街擄人，警方到場發現陳姓被害人證件，一路追查到新莊，發現陳男騎機車遭對方開三台轎車追趕，在五股摔車後被押上車毆打、電擊，隨後丟包醫院，警方攔截圍捕，1小時查獲主嫌龔男等5名惡煞，追查出為被害人友人積欠的85萬賭債引發糾紛，全案除依妨害自由、妨害秩序送辦，續追幕後賭場犯行。

新北警蘆洲分局今天凌晨1時許獲報，五股區中興路一帶有人求救，到場僅發現20歲陳男留下的機車，回撥報案電話也關機，警方確認車主及電話持有人均為陳男，卻不見蹤影，經查訪目擊者及監視器，懷疑他遭5名惡煞押走，展開追查。

警方過濾監視器，發現3車涉案，通報攔截圍捕，專案小組在一小時內，在五股、新莊及中和攔獲3車，查獲主嫌20歲龔男、20歲吳男、23歲陳男、20歲胡男及19歲楊男等5人到案，查扣棍棒、電擊槍、小刀及手機3支等證物。

被害人指稱，曾介紹朋友到龔嫌經營的網路賭場參賭，今日凌晨接到龔嫌電稱，該名朋友跑路、積欠85萬賭債，原本約在三重商討債務，但陳男到場，發現對方有5人，擔心對他不利，騎車就跑，一路追到五股中興路一帶摔車，被對方擄獲押走，對方在車上以棍棒毆打，並電擊他，因不堪毆打幾乎昏過去，眾嫌將他丟包臺北醫院後逃逸。

警方在醫院中找到被害人陳男，發現他正在治療，因自摔車禍及遭毆打，頭、手、大腿等處受傷，無生命危險，治療後出院帶返製作筆錄，暫時不願提告。

警方調查，佐證龔嫌等5煞確認犯罪事實，詢後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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