為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    喬賭債當街擄人毆打丟包醫院 警逮5惡煞

    新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/07/20 18:14

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股今天凌晨傳出當街擄人，警方到場發現陳姓被害人證件，一路追查到新莊，發現陳男騎機車遭對方開三台轎車追趕，在五股摔車後被押上車毆打、電擊，隨後丟包醫院，警方攔截圍捕，1小時查獲主嫌龔男等5名惡煞，追查出為被害人友人積欠的85萬賭債引發糾紛，全案除依妨害自由、妨害秩序送辦，續追幕後賭場犯行。

    新北警蘆洲分局今天凌晨1時許獲報，五股區中興路一帶有人求救，到場僅發現20歲陳男留下的機車，回撥報案電話也關機，警方確認車主及電話持有人均為陳男，卻不見蹤影，經查訪目擊者及監視器，懷疑他遭5名惡煞押走，展開追查。

    警方過濾監視器，發現3車涉案，通報攔截圍捕，專案小組在一小時內，在五股、新莊及中和攔獲3車，查獲主嫌20歲龔男、20歲吳男、23歲陳男、20歲胡男及19歲楊男等5人到案，查扣棍棒、電擊槍、小刀及手機3支等證物。

    被害人指稱，曾介紹朋友到龔嫌經營的網路賭場參賭，今日凌晨接到龔嫌電稱，該名朋友跑路、積欠85萬賭債，原本約在三重商討債務，但陳男到場，發現對方有5人，擔心對他不利，騎車就跑，一路追到五股中興路一帶摔車，被對方擄獲押走，對方在車上以棍棒毆打，並電擊他，因不堪毆打幾乎昏過去，眾嫌將他丟包臺北醫院後逃逸。

    警方在醫院中找到被害人陳男，發現他正在治療，因自摔車禍及遭毆打，頭、手、大腿等處受傷，無生命危險，治療後出院帶返製作筆錄，暫時不願提告。

    警方調查，佐證龔嫌等5煞確認犯罪事實，詢後依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢偵辦。

    新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警蘆洲分局今凌晨查獲龔姓主嫌等5煞，依妨害自由、妨害秩序等罪嫌送辦，續追賭博等犯行。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭持槍擄人案》警拘提漏網之魚 起出衝鋒槍與88顆子彈
    2022/07/20 15:06

    宜蘭持槍擄人案》警拘提漏網之魚 起出衝鋒槍與88顆子彈
    疑債務糾紛遭擄 蘇澳警方攻堅救出人質逮6嫌送辦
    2022/07/15 15:41

    疑債務糾紛遭擄 蘇澳警方攻堅救出人質逮6嫌送辦
    女騎士當街被擄上車！警破案大傻眼 「被害人」竟變狗…
    2022/07/09 22:08

    女騎士當街被擄上車！警破案大傻眼 「被害人」竟變狗…
    萬華街頭深夜鬥毆擄人丟包醫院 4男嫌躲商旅8小時被逮
    2022/06/28 11:49

    萬華街頭深夜鬥毆擄人丟包醫院 4男嫌躲商旅8小時被逮
    鐵條、球棍逼債！ 中市驚傳擄人私刑凌虐 男子遭丟包醫院不治
    2022/06/12 21:08

    鐵條、球棍逼債！ 中市驚傳擄人私刑凌虐 男子遭丟包醫院不治

    股利債息雙收益策略
    只因6萬賭債！越南移工擄同鄉 「直播虐打」逼父母付百萬
    2019/08/09 20:04

    只因6萬賭債！越南移工擄同鄉 「直播虐打」逼父母付百萬
    新北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播