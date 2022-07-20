涉賣含有總統個資查詢系統 房屋買賣租售網站老闆起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/07/20 18:14

〔記者王定傳／新北報導〕一家房屋買賣租售訊息網站公司蘇姓負責人，夥同有資訊專業背景的黃姓男子，把含有總統蔡英文等名人及國民個資的「People」檔案上傳至網路虛擬空間，架設個資查詢平台，再由蘇男以每查詢5筆收費1350元至1500元不等費用，向房仲業者兜售，新北地檢署今日依違反個人資料保護法起訴蘇、黃2人。

檢調調查，蘇男曾是不動產仲介從業人員，深諳房仲業者想要取得不動產登記資料上個人身分資料需求，因此在2018年間，以不詳方式取得存有全國不特定國民出生年月日、聯絡電話、土地或房屋所有權等資料，名稱為「People」的資料庫檔案及可供查詢該檔案的程式檔的行動硬碟。

檢調調查，蘇男隨後委託黃男租用虛擬空間，架設個人資料查詢平台，把「People」檔案上傳作為資料庫，且該平台內建置儲值功能，提供買家以虛擬帳號匯款方式進行儲值，而買家在儲值繳費後，所付款項均循超商代碼繳費、信用卡付款、虛擬帳號匯款3管道，匯集至第三方支付銀行帳戶內，再撥付給蘇男公司或人頭公司帳戶內。

檢方調查，蘇男從2020年起，透過LINE四處向房仲業者兜售，並約定每查詢5筆個人資料，收費1350元至1500元，總計有12位房仲業者付費查詢，最多有人花了3萬3950元購買個資。

檢方調查，蘇男經營這個查詢平台可以拿到86％至90％利潤，黃男則可拿到10％至14％利潤，檢調在去年11月間發動搜索，蘇、黃2人均坦承犯行，檢方因此依違反個人資料保護法將2人起訴。

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