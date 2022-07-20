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    選戰攻防焦點！林口交流道擴建6度流標 增近2億經費再招標

    國道1號林口交流道規劃增設南出北入匝道，解決長期塞車問題。（資料照）

    國道1號林口交流道規劃增設南出北入匝道，解決長期塞車問題。（資料照）

    2022/07/20 18:02

    〔記者周湘芸／新北報導〕國道1號林口交流道規劃增設南出北入匝道，解決長期塞車問題，近期也成藍綠新北市長參選人攻防議題。高速公路局去年規劃以高架方式增設，但受物價調漲、缺工缺料影響，工程流標6次。高公局調高發包經費近2億元、延長工期至1200天，盼8月9日能順利標出。

    林口交流道車流交織嚴重，長期影響林口聯外交通，高公局去年與新北、桃園市達成共識，以高架方式增設南出北入匝道，及南下、北上集散道路交織改善工程。新北市交通局表示，因缺工、物價上漲，及國內建設營建業案量倍增等因素，工程已流標多次，6月20日第7次公告上網，預計8月9日開標。

    高公局規劃組科長林佳煜指出，林口交流道改善工程總經費約26.4億元，其中，原定發包費用為23.8億元，此次提高1.9億元，達25.8億元招標，被壓縮的費用則同步以建設計畫修正報給行政院核定。另外，考量營造業缺工問題嚴重，也從原先工期1000天延長為1200天。

    立法委員洪孟楷表示，先前邀請交通部長王國材進行現勘，當時裁示在經費方面，考量原物料鋼筋漲價，調高近2億元工程費；施工工法部份，請高公局協助夜間施工規畫、交維計畫；人力部分，由高公局協助安排外勞引進的集中檢疫所事宜，讓廠商安心找人力。

    在地議員蔡淑君指出，先前因為五股交流道與林口交流道結合招標，導致金額過大無廠商願意投標，5月23日邀請王國材現勘後已將2案拆開招標。另外，她現場也爭取將捷運「1280定期票」納入桃園機場捷運優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸分散車流，2個月內由雙北及桃園市商討，盼大幅度改善林口交通問題。

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