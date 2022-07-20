天熱大型車易損路面 警出動「活動地磅」路檢

警方鑒於天氣炎熱預防路面損壞，出動活動地磅進行大型車過磅。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/20 17:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕近日天氣度炎熱，柏油路面若行經超重大型車有損壞之虞，新北市中和警分局為降低大型車肇事風險，合警察局租賃活動地磅，針對大型車容易違規時段及路段加強攔查，包含各項違規，今年度統計至今已開出50萬元罰單，籲民眾勿以身試法。

今年度統計，中和警分局已取締大型車違規闖紅燈39件、併排停車10件、違反管制規定8件、酒後駕車1件及其他交通違規362件，共計420件，計開出50萬元罰單。

警方鑒於近日氣溫太過炎熱，有聯結車心存僥倖超載，就會造成柏油路面破壞，故中和警分局利用活動地磅，中午12時至下午4時最炎熱的4個小時，規劃過磅路檢，以檢視車輛有無超載情事，並詳加攔查舉發各項交通違規。

此外，部分大型車駕駛誤以為隨意於紅線或併排臨時停車下車購物，誤以為只要開啟車輛警示燈就不算違規，顯見大型車駕駛人對交通法規認知有所落差，員警於本次大執法過程中，也特別針對大型車駕駛人加強交通法規宣導，以強化駕駛人交通法令知識，督促使其遵守交通規則。

中和警除加強攔查取締告發外，為保障用路人 安全，特別呼籲機慢車騎士及行人應儘量遠離大型車輛駕駛人的左右視線「視野死角」及「內輪差」，若機車、自行車或行人太靠近大型車輛，恐被大車擦撞再遭車輪捲入，且大車通常車體較高，駕駛易產生視線死角，看不到左右側的用路人而釀禍，請用路人們多一分注意，就能減少憾事發生。

警方選在正中午12時至下午4時最熱的4小時進行過磅檢查。（記者徐聖倫翻攝）

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