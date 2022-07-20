男網路找女「蒙眼綑綁調教」 結果來了個男生...

新北地院合議庭審酌雙方和解，減刑後依強制性交罪判「小敏」真身章姓男子2年徒刑，緩刑4年。（資料照）

2022/07/20 16:44

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿強（化名）透過交友軟體向張貼女性照片、自稱「小敏」的網友搭訕，表示願意「蒙眼綑綁、著三角褲調教」，雙方談妥後，阿強在旅館開房間並戴上眼罩只著三角褲躺在床上等候，「小敏」隨後進房拿手銬銬住阿強進行口交，後來阿強後腳部碰觸到對方頭髮，驚覺怪異，對方仍不「放口」，事後確認是男生氣憤提告，新北地院合議庭審酌雙方和解，減刑後依強制性交罪判「小敏」真身章姓男子2年徒刑，緩刑4年。

檢警調查，去年3月間，阿強向交友軟體張貼女性照片的「小敏」搭訕，表示願意遭蒙眼綑綁、著三角褲調教，隨後兩人再以其他通訊軟體聯絡，過程中，阿強詢問：「你是女生對吧？因為三性我無法接受@@」、「妳有沒有照片可以讓我看看呀」；「小敏」則以害羞臉貼圖及「嗯」回應，並拿年輕女性照片取信阿強。

檢警調查，去年4月2日，2人相約在新北市新莊區一間旅館內進行「調教」，阿強付錢開完房間後，依約把情趣手銬置於床邊，將房門開一縫細，戴上眼罩只著三角褲躺在床上等候。

檢警調查，「小敏」隨後進房，拿手銬把阿強的雙手反銬在背後，並進行口交，後來阿強後腳部碰觸到對方頭髮，驚覺怪異、極力反抗，但「小敏」仍不「放口」，阿強奮力坐起後，「小敏」才罷手。

阿強事後氣憤提告，檢警查出「小敏」是一名章姓男子；在擔任旅館櫃臺工作的章男也坦承犯行，並與阿強和解。

合議庭審酌，阿強並未受有身體傷害，等他奮力坐起後，章男亦停止犯行且解開手銬，其性侵害手段、情節尚非嚴重，且阿強在偵查時具狀撤告，加上雙方已經和解，縱使量處法定最低刑度仍嫌過重，依刑法第59條規定酌減其刑。

合議庭認為，章男所為觸犯強制性交及詐欺得利罪，從一重以強制性交罪論處，並斥責他為滿足一己之私慾，違反阿強意願對其為強制性交行為，侵害其性自主決定權，實有不該，但考量他坦承犯行，犯後積極賠償取得原諒，足見有悔意，判刑2年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並提供60小時義務勞務及接受4場次法治教育課程。

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