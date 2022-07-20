違建藏33公斤毒品 暑假前及時查獲今拆鐵皮屋

新北警蘆洲分局在五股查獲陳姓毒蟲於違章鐵皮屋儲放33公斤毒咖啡等毒品，危害社會甚鉅，今天強制拆除，展現公權力拆光鐵皮屋，遏止犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

2022/07/20 16:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府、蘆洲警分局今天到五股一處曾被查獲30餘公斤毒咖啡等毒品的違章鐵皮屋強制拆除，整間上百坪鐵皮屋在重機具進駐下，一個上午完全拆光；警方說，毒販在該處存放大量毒品，所幸在暑假前及時查獲，避免毒害青少年，因危害社會甚鉅，蘆洲警方通報新北市政府公安稽查小組，以第三方警政即報即拆，遏止繼續危害社會。

警方上月於五股區成泰路上鐵皮屋查獲35歲陳姓毒販承租該處鐵皮屋，存放大量毒品意圖販賣，擾亂社會治安甚鉅，蘆洲分局通報新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查，認定該址違章建築事實明確，拆除大隊今日進場展開強制拆除作業，展現公權力。

警方說，新北警今年4月間於該處鐵皮屋查獲陳姓男子等4人，囤放大量毒品意圖伺機販賣牟取暴利，現場查扣毒品安非他命20包、梅錠6包、毒品咖啡包624包、不明粉末3包、神仙水1瓶、電子磅秤1台、監視器主機2台等證物，多達33公斤毒品，全案依法移送法辦。

警方說，陳嫌為掩人耳目，藏放大量毒品在加蓋鐵皮屋內，蘆洲分局主動提報新北市政府公共安全聯合稽查小組，由工務局、拆除大隊、警察局及蘆洲分局等機關到場實施聯合稽查，確認屬加蓋違章建築且潛藏公共安全危險，為杜絕該處所再次成為藏汙納垢的治安死角，決議列為優先拆除目標，今日進場強勢拆除，展現公權力決心。

新北市政府呼籲，房屋所有人不得未經申請許可於自有土地上擅自搭蓋建築物，也勿出租給不法分子違法使用，造成社會治安疑慮，警方將運用第三方警政策略，持續加強查緝犯罪不法行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，有效預防犯罪問題。

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新北警蘆洲分局在五股查獲陳姓毒蟲於違章鐵皮屋儲放33公斤毒咖啡等毒品，危害社會甚鉅，今天強制拆除，展現公權力拆光鐵皮屋，遏止犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

新北警蘆洲分局在五股查獲陳姓毒蟲於違章鐵皮屋儲放33公斤毒咖啡等毒品，危害社會甚鉅，今天強制拆除，展現公權力拆光鐵皮屋，遏止犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

新北警蘆洲分局在五股查獲陳姓毒蟲於違章鐵皮屋儲放33公斤毒咖啡等毒品，危害社會甚鉅，今天強制拆除，展現公權力拆光鐵皮屋，遏止犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

新北警蘆洲分局在五股查獲陳姓毒蟲於違章鐵皮屋儲放33公斤毒咖啡等毒品，危害社會甚鉅，今天強制拆除，展現公權力拆光鐵皮屋，遏止犯罪。（記者吳仁捷翻攝）

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