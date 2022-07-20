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    林佳龍批侯友宜民調下跌 民心向背會雪崩

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體專訪。（擷取自網路）

    民進黨新北市長參選人林佳龍接受媒體專訪。（擷取自網路）

    2022/07/20 14:26

    〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍今天接受網路電視台專訪，對於新北市長侯友宜在近期的民調，防疫、好感度都居前段班，林佳龍說，比起過去七、八成民調，現在確實有下降，就好比冰山，一塊融化掉落就會雪崩，政治民心向背，瞬間水能載舟亦能覆舟。

    他說，侯友宜團隊危機處理有問題，且面對事情態度沒有溫度，強調先是一個人才是一個交通部長，從政也是，民進黨在2018年被教訓過，但民進黨重新修正、調整，在民意前謙虛，但是侯友宜沒有真正被放大鏡檢驗，遇到問題就是閃躲，強調，這是場馬拉松競賽。

    林佳龍也細數當初在擔任交通部長期間，看見雙北的交通議題，包含快速道路、連接雙北橋樑的交通號誌、淡江大橋、輕軌延伸到八里等，而侯友宜碰到這些問題拿出來爭吵，就是證明他作為升格後的市長沒有讓新北升級，還停留在台北縣、衛生城市的概念。

    他說，好比之前的陽明山、觀音山之戰，應該要以大局來看，是立體的不是水平，國民黨在新北執政17年之久，現在反而在建設、社福上落後基隆、桃園，也缺乏國際競爭，弔詭的是市民對於市長滿意度高，但光榮感卻很低。

    林佳龍也說，在這四個月中也會努力勤跑，讓市民有另一個選擇，未來他會打下超越台北市的基礎、成為首都圈引擎，結合陳時中一起得雙引勤，讓市民不再以各區自稱，而是有集體新北人的認同。

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