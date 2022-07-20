批侯友宜恩恩案沒溫度 林佳龍再提金山小編、衛生局案

民進黨新北市長參選人林佳龍接受網路電視專訪。（記者邱書昱翻攝）

2022/07/20 14:11

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍今天接受網路電視台專訪，談起恩恩案的事件，他直說，新北市長侯友宜沒有溫度，尤其舉辦祈福法會，你有通知家屬嗎？過程有點粗魯，同時林佳龍也說，金山小編過勞、新北衛生局女員工自戕案，新北市就好比警察辦案，找到一個兇手就加註罪名，大家要的是真相，一起面對。

林佳龍說，恩恩案更應該設身處地，且政府掌握最多資訊，應該盡可能透明化，而不是講話反覆、矛盾，很怕被掀開這個潘朵拉的盒子，後來又以拖時間的司法程序，更讓社會流於兩極化，不是執政者該有的負責任態度。

談到當初新北替疫情染疫身亡者舉辦的法會，林佳龍說，辦法會就是想要將事件收尾、結束，而且不管他人的宗教儀式，侯友宜還在法會上講出奇怪的話，他舉例當初太魯閣事件時，他還會依照受害者希望的儀式協助追悼放下。

他說，面對事情要有溫度、同理，也不能讓犧牲的人白白犧牲，也不是要以仇恨動員，而是不要再犯錯。

林佳龍批評侯友宜是怕責任在他，過程中的危機處理、想要避重就輕，相當自私且無情，這時候應該蹲下來以同樣視角，肩膀給受害者家屬依照、抒發，這樣父母官沒有父母心。

除此之外，針對台灣基進黨高市議員參選人張博洋對於恩恩案的發言，林佳龍說，批判精神還是應該肯定，不過可能是在這案件不清楚背景情況而用詞，希望有機會能見面，也鼓勵不要遇到挫折就自我放棄。

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