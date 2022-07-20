直擊淡水河防操演 國軍拉「多重阻絕」防線拒止共軍

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

2022/07/20 11:59

〔記者涂鉅旻／新北報導〕國防部將於下週起實施「漢光38號」實兵操演，屆時將模擬遭遇敵軍機、兩棲艦艇襲擊淡水河口之時，國軍防衛政經要地相關作為。為此，陸軍53工兵群等單位連日於淡水河畔操作「M3」浮橋車，於河道內拉起「阻絕鏈」，據透露，此為淡水河防「多重阻絕」手段一環，包括台北港、淡水與八里河畔及關渡大橋，都將成為拒止共軍深入的防衛要地。

陸軍53工兵群等單位官兵今日上午頂著豔陽，於淡水河畔操作多輛「M3」浮橋車及小型快艇進行操演，原為車輛型態的「M3」浮橋車，開展為水上作業平台後，先後泛水作業，測試水上機動性能，部分浮橋車裝載模擬爆料物的串連油桶「阻絕鏈」，由二輛浮橋車的車尾串接，並於河面展開部署。

根據軍方想定，「M3」浮橋車拉起「阻絕鏈」的功能，如同河道上的「佈雷艇」，用於阻絕敵軍登陸艦、小型船艇。若有防衛需求，國軍可擴大「阻絕鏈」的部署範圍，達到「多重阻絕」手段之效。除了53工兵群參與操演，陸軍關指部的戰甲車部隊等亦配合防衛所需，部署於戰術要地，伺機對攻擊軍施以打擊。

軍方人士說，由於淡水河口地形特殊，除了有滿足登陸條件的灘岸，周遭又有台北港等關鍵設施，可能成為敵軍進犯我首都的戰略要地，淡水河防因而成為國軍近年演訓重點之一。待下週漢光實兵操演時，將跨軍種、同時、異地進行聯合操演，部分空軍戰機及陸航直升機將扮演攻擊軍角色，驗證我地面、水上部隊的應變作為。

據透露，「M3」浮橋車於淡水河畔的「阻絕鏈」部署，只是淡水河防操演的一環，實際操演將納入海、空兵力，海軍將派小型艦艇於淡水河口、台北港周遭佈下水雷，成為防範共軍的第一道防線，「M3」浮橋車則於河道中拉下多重「阻絕鏈」，並搭配部署於淡水、八里的陸上兵力削弱敵軍攻勢。若必要時，則會炸毀關渡大橋，斷絕敵軍欲自水路進犯的意圖。

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

國軍操作M3浮橋車，並投入淡水河防操演（記者涂鉅旻攝）

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