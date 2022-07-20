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    首頁　>　新北市

    藍營酸林佳龍沒新店、永和人助選 美女參選人：侯友宜9區找不到立委

    山田摩衣表示，新北市長侯友宜有9區找不到立委來打選戰，是不是更看不起新北人？（資料照）

    山田摩衣表示，新北市長侯友宜有9區找不到立委來打選戰，是不是更看不起新北人？（資料照）

    2022/07/20 11:07

    〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨新北市議員葉元之批評，民進黨新北市長參選人林佳龍劃分的新北12戰區中，汐止有立委賴品妤、沈發惠及林楚茵助選，卻不見任何新店及永和人，暗酸林「看不起新店及永和」。新北市議員參選人山田摩衣今則回擊，新北市長侯友宜有9區找不到立委來打選戰，是不是更看不起新北人？

    葉元之昨天表示，林佳龍和台北市長參選人陳時中因為對選區不熟，對政見也沒有準備，所以競相用公布競選團隊來填補選戰初期的真空，其中，林佳龍在12位戰區督導中，汐止就有賴品妤、沈發惠及來自台北市的林楚茵，卻不見任何新店及永和人，「林佳龍看不起新店及永和，還是放棄了新店及永和？」

    葉元之也說，林佳龍還找桃園市長鄭文燦及基隆市長林右昌來做南北戰區總督導，這2位根本不是新北人，和新北市毫無淵源，卻能督導好幾位新北市的在地立委，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？

    山田摩衣則回擊，葉元之酸林佳龍公布12區選戰督導缺新店、永和人，以這樣的理論，一樣12區裡面，侯友宜有9區找不到立委來幫打選戰，是不是更看不起新北人？更表示，葉元之瞎扯無黨籍市議員陳世榮挺侯友宜，結果昨天被陳公開打臉，呼籲不要再造謠抹黑。

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