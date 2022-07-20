擔任林佳龍競選總督導 林右昌：最短時間打一場最漂亮選戰

基隆市長林右昌將擔任新北市長參選人林佳龍競總的總督導，他表示，不會影響基隆市的市政與輔選工作。（記者盧賢秀攝）

2022/07/20 10:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長林右昌將擔任新北市長參選人林佳龍競總的總督導，林右昌今天表示，他盡量擔任林佳龍的分身，深入基層，在最短時間打一場最漂亮的選戰，不只基隆和新北，全國各縣市有需要也會去關心和支持，給予協助。

民進黨新北市長參選人的競選架構大致完成，林右昌昨晚在臉書po文表示，林佳龍邀請他和桃園市長鄭文燦擔任競選總督導，他協助淡水河以北區域選戰工作，他「義不容辭，全力以赴」。

林右昌說，新北市北海岸與東北角區域跟基隆本來就是同一生活圈，關係十分密切，他也算半個新北人，他母親是汐止與瑞芳的大家族，他岳父岳母在雙溪務農多年，到現在戶籍還都在雙溪。他會盡量當林佳龍的分身，深入基層，配合中央整體規劃，在最短時間打一場漂亮選戰。

至於會不會影響基隆市長參選人蔡適應的輔選工作，林右昌說不會，基隆市8年來政績大家有目共睹，蔡適應是國會評鑑第一名的立委，成績獲市民肯定，選戰步調穩健按期程往前走，交棒讓市政延續。蔡適應也會逐步向市民報告他對基隆城市發展的願景和想法，爭取市民的支持和認同。

林右昌表示，擔任市長期間，也關心大台北都會與全國所有城市發展，不只基隆和新北，全國各縣市有需要也會去關心和支持，給予協助。

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