以無黨籍投入新北議員選戰 名嘴李正皓提問侯友宜、林佳龍

李正皓在臉書上訴說自己與中和區的淵源。（擷取自李正皓臉書）

2022/07/20 09:59

〔記者邱書昱／新北報導〕以無黨籍身分投入新北市中和區議員選戰的李正皓，今天接受廣播專訪，並且在臉書貼出與中和淵源，他說，想為家鄉服務的心完全沒有改變，中和是生命的起點也是政治路的起點，此外，他也拋出給予藍綠兩黨市長參選人的提問，針對新北市長侯友宜就問恩恩案，而民進黨新北市長參選人林佳龍則是問如何說服市民，新北不是第三選擇？

李正皓表示，從2012年正式投入政治工作，至今恰好滿十年，從政之初就希望能有機會為中和服務，他回憶小時候，最愛吃的是中和廟口前的清蒸肉圓，再配旁邊販賣機的杯裝碎冰可樂；第一次聽的演唱會是小虎隊，是在中和國小操場，笑說聽完後回去練了一整個月的後空翻。

他說，幾十年過去了，中和市「升格」成為了中和區，但許多回憶漸漸消失，然而他更在乎的是幾十年後，下一輩的回憶中，中和是一個怎麼樣的城市？新北是一個怎麼樣的城市？這是這一代人的責任。

同時，李正皓也針對藍綠市長參選人拋出問題，對於侯友宜在恩恩案一事，從承諾全力協助家屬還原真相，到現在的全力配合司法調查，這個立場轉變之大，新北市民都看在眼裡，要如何說服新北市民？

而林佳龍的提問，他直言，林在參選台中市長時，曾說為台中十年磨一劍、在爭取台北市長提名時，又說自己是艋舺小孩，現在參選新北市市長，該如何說服新北市民，新北市市長不是第三選擇？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法