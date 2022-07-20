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    新北幼兒第1劑莫德納疫苗明起接種 第2期同步開放預約

    新北市6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起至24日開放接種。（資料照）

    新北市6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起至24日開放接種。（資料照）

    2022/07/20 09:24

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起至24日開放接種，由亞東醫院、雙和醫院、新北市立聯合醫院三重院區、慈濟醫院、淡水馬偕醫院、恩主公醫院開設專診提供服務；21日起至26日則開放第二期莫德納幼兒疫苗於「新北COVID-19疫苗接種預約系統」預約。

    衛生局長陳潤秋今於市政會議表示，6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起至24日開放接種，除了6家醫院開設專診接種，248家醫療院所、29家衛生所、中和環球購物中心接種站22日起也陸續開設嬰幼兒接種。

    陳潤秋指出，第二期6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）上午9點起至26日晚上9點開放預約，28日至31日接種，於248家醫療院所、29家衛生所、林口三井Outlet、鶯歌南靖市民活動中心接種站開設嬰幼兒專診接種。

    新北市長侯友宜表示，看到美國、日本、南韓受BA.4、BA.5影響，7天平均確診數已微幅上升，大家也要有台灣面臨這種情形的準備，雖然中央逐漸朝鬆綁方向走，但過程中不要忘記將個人防疫做到位。新北市確診數看起來還在緩降，這是正常現象，還是要感謝第一線醫護警消的努力。

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    新北市第二期6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起開放預約。（新北市政府衛生局提供）

    新北市第二期6個月至5歲幼兒第1劑莫德納疫苗明天（21日）起開放預約。（新北市政府衛生局提供）

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