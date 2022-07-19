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    首頁　>　新北市

    林佳龍指新北社宅掛零 城鄉局斥睜眼說瞎話

    對於林佳龍指新北社會住宅進度為零，新北城鄉局斥是睜眼說瞎話。圖為今年1月板橋江翠段社會住宅開工動土典禮。（圖由新北市政府城鄉發展局提供）

    對於林佳龍指新北社會住宅進度為零，新北城鄉局斥是睜眼說瞎話。圖為今年1月板橋江翠段社會住宅開工動土典禮。（圖由新北市政府城鄉發展局提供）

    2022/07/19 22:58

    〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長提名人林佳龍今天下午接受廣播節目專訪，提到新北社會住宅進度為零，目前有的都是中央蓋的，「他（指侯友宜）就是不積極」，對此，新北市城鄉發展局晚間痛斥林佳龍所言並非事實，已是睜眼說瞎話。

    城鄉局表示，新北社宅掛零一說實屬荒謬，新北市以多元取得方式積極擴增社宅數量，呼籲林佳龍參選人先了解現實再發言，再多的政治口水都無益市政建設。

    城鄉局指出，新北市所主導興辦的社會住宅已有多處完工啟用，今年更有兩處社會住宅基地落成啟用，其中土城員和青年社會住宅已招租完成並於15日進行抽籤作業、永和中正橋社會住宅現正招租中，更有7處基地同時興建中，包括板橋江翠段、泰山中山段、新店民安段、土城永和段、土城大安段、三峽國光二期、中和安邦段等，掛零一說毫無根據。

    城鄉局提到，內政部次長花敬群於今年初出席新北市主導興辦的「板橋江翠段青年社會住宅開工動土」典禮時曾表示，位於新北市的中央及地方共同推動直接興建的社會住宅推動量來到1萬5000戶以上，這段期間很多事情都需要市府協助，雙方合作得非常非常棒。

    城鄉局強調，新北市積極與中央合作落實社會住宅政策之努力，不容抹殺，盼集合各界力量提出具體方案，少點政治口水、一起好好做事，為新北市民謀福利。

    對於林佳龍指新北社會住宅進度為零，新北城鄉局斥是睜眼說瞎話。圖為去年三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程開工動土。（圖由新北市政府城鄉發展局提供）

    對於林佳龍指新北社會住宅進度為零，新北城鄉局斥是睜眼說瞎話。圖為去年三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程開工動土。（圖由新北市政府城鄉發展局提供）

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