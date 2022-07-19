毒鴛鴦墜樓影像曝！ 女疑操作升降帶不慎墜亡 男跳2樓摔斷雙腳

新店警分局調查，有民眾提供監視器畫面，可見潘女疑操作逃生升降帶不慎，自6樓墜下撞到2樓遮雨棚，再翻滾數圈摔落馬路。（記者闕敬倫翻攝）

2022/07/19 19:13

〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市警察局新店分局員警今下午跨轄前往永和區民有街巷內華廈逮人，2名「毒鴛鴦」從7樓窗台綁逃生升降帶爬落，不慎失足墜地，女子送醫後宣告不治，男子雙腳骨折；警方調閱監視器影像研判，女子疑操作升降帶不慎，從6樓墜下撞擊2樓遮雨棚，才落地身亡，男子則是從2樓跳下摔斷雙腳，全案詳情仍有待調查釐清。

今天下午1點半左右，新店警分局碧潭所8名員警持票到永和民有街華廈搜索，屋內人員卻拒絕開門接受盤查，破門進屋後發現有2名男子在內，在場搜索見有房間的冷氣、電視均為開啟狀態，懷疑屋內不只2人，一名員警往窗外向下探，驚見一名女子和一名男子倒臥在一樓馬路，立即下樓查探去電119協助。

消防人員獲報到場，見女子已失去生命徵象，男子攤倒在一旁，立即將2人分送新店慈濟醫院及永和耕莘醫院；女子經搶救後，2點24分宣告不治，男子雙腳腳跟粉碎性骨折，幸意識清醒。

新店警分局調查，受傷男子為42歲陳男，死亡女子為42歲潘女，2人為情侶關係。後續有民眾提供監視器畫面，可見潘女疑操作逃生升降帶不慎，自6樓墜下直接撞到2樓外牆的遮雨棚，再翻滾數圈摔落馬路；而陳男疑自行攀爬大樓外牆遮雨棚下樓，從2樓躍下時不慎摔斷腳踝。

據了解，2人摔落的現場未發現血跡，潘女無明顯外傷，口鼻也沒出血現象，救護人員進行CPR（心肺復甦術）時，按壓沒感到有太多阻力，研判肋骨已斷折、碎裂，傷及臟器，最後因體內出血傷重不治。

此外，警方在屋內起獲安非他命及大麻等毒品，將深入釐清毒品來源及潘女死因。

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據了解，潘女墜落後無明顯外傷，口鼻也沒出血現象，救護人員CPR按壓沒感到有太多阻力，研判肋骨已斷折、碎裂，傷及臟器，最後因體內出血傷重不治。（記者闕敬倫翻攝）

警方在屋內起獲安非他命及大麻等毒品，將深入釐清毒品來源及潘女死因。 （記者闕敬倫翻攝）

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