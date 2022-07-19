酸侯「有年紀未必能這麼操」 林佳龍︰我「耐操有檔頭」來接棒

民進黨新北市長參選人林佳龍今前往拜會新北市雲林同鄉會，象徵團結氣勢。（記者周湘芸攝）

2022/07/19 19:24

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今前往拜會新北市雲林同鄉會表示，新北市升格12年，交通建設有8成都是他擔任交通部長核定，但很多發展都還停留在台北縣時期。現任新北市長侯友宜在新北12年，但人有年紀不一定能這麼操，他現在「耐操有檔頭（台語）」，就交給他來接棒。

林佳龍今前往拜會新北市雲林同鄉會，包括歷任、各分區理事長、現任議員鍾宏仁、彭佳芸、張志豪、議員參選人張嘉玲、李宇翔、陳乃瑜及林秉宥等3、40人皆到場相挺。

林佳龍表示，新北市有7、80萬名雲林人，雲林是新北市最大同鄉會，多數人白手起家、在地打拚有一番成就，但至今還沒有出過一任新北市長，他具有雲林背景，希望70年來第一戰能選出雲林人當新北市長，他在府院、黨團、中央、地方都有歷練過，希望不分黨派，看條件、政見、過去做的事選出最適合的人。

林佳龍也說，蔡英文總統當初說新北非林佳龍選不可有3個原因，包括他有最大、最團結的雲林同鄉支持；他的師父、立法院長游錫堃先前參選僅輸2萬多票，所建立的基礎還可接棒；小英之友會會當成自己的選舉全力相挺。其中，光是雲林同鄉會這個理由就讓他推辭不了。

林佳龍接著說，城市進步是一場接力賽，侯友宜在新北12年，一生的精華能力都付出在這，但人有時候有年紀不一定能這麼操，他現在「耐操有檔頭（台語）」，就交給他來接棒。

林佳龍表示，新北市升格12年，很多都還停留在台北縣時期，像是交通、產業、河川治理、社會福利、社會住宅、公托長照都是倒數，不是改名就改運。新北交通建設有8成都是他擔任交通部長核定，最近討論的林口交流道南出北入匝道，他不要求大家幫他立碑，但也不能說跟他無關。

林佳龍表示，不是想批評前面做不好，是有時候功夫已經到極限，換他來會脫胎換骨。有人說他還沒準備好，但他本科就是新北最需要的交通，不需要再學習。侯友宜下一站在哪有很多討論，侯應該去好好考慮未來走向。另外，雖然侯友宜12年來很會經營地方、社團，但新北市的未來不是靠個人關係，感謝大家站出來相挺。

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