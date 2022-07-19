新北建設「侯市長感謝我N次」 林佳龍：我很厚道沒公開拜託簡訊

民進黨新北市長提名人林佳龍（右）接受廣播節目專訪。（記者林欣漢翻攝）

2022/07/19 19:07

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天下午接受廣播節目專訪，對於近日新北市林口、五股交流道改善工程要「歸功於誰」的爭議，林佳龍首度透露，新北這一、二十年無法解決的疑難雜症，都是在他交通部長任內幫忙解決，「還有很多侯友宜傳給我拜託的簡訊，我厚道沒有公開。」

「侯市長已經感謝我N次。」林佳龍表示，例如2020年10月北北基到交通部共同開記者會宣布基隆輕軌升級為捷運，解決3個城市的問題，「侯友宜也是稱讚我，我要找到土地、路線及經費」；另外，淡江大橋和淡海輕軌共構延伸，他也是從國土規劃、跨縣市的角度，來幫地方解決困難。

林佳龍說，林口交流道問題已久，高速公路增設匝道須由地方政府提案，以前新北市根本提不出可行性研究的路線，「我拿來做，沒功勞也有苦勞，找到路線、土地，預算也我出」，期程上更是盡力協助，「排隊要排一、二十年。」

林佳龍強調，若由他來治理大台北，會超越本位主義，侯友宜說翻轉五股垃圾山，「我做得一樣好，花博在后里辦得多美的公園」，新北要有新格局，現在的大台北很可惜，缺乏跨域治理。

對於外界指參選新北市長是要牽制侯友宜，林佳龍說：「是要選贏侯友宜，要選就要選贏，要有志氣！」他要大家來檢驗比較他在太魯閣號事件、侯友宜在恩恩案的危機處理方式，遇到危機是面對還是閃躲。

林佳龍還說，原本他參選台北市長，是想要解決柯文哲留下的問題，現在發現新北市同樣的問題也很多，若能成功解決，可實現首都圈的願景，「我會全力以赴。」

林佳龍指出，侯友宜自詡為警察市長，可是市長的高度，是要去解決問題，而不是去解決產生問題的人，要讓城市有光榮感及競爭力，侯友宜很努力在做，但做久了就是這個樣子，「你的雄心壯志也會沒有。」

「我肯定他做的事，但要讓城市真正的升格及升級。」林佳龍說，新北條件很好，能帶動大台北首都圈的發展，但是，社會福利人均分配預算，新北是六都之末；65歲以上長者假牙補助，六都僅雙北沒有做，但台北有其他相關福利配套；另外，新北公共化幼兒園比例、長青學園都是六都之末，他在台中市長任內推出托育、托老一條龍，這些都是可以馬上提升的。

林佳龍還提到，新北社會住宅進度為0，目前有的都是中央蓋的，「他就是不積極」，大台北租金還是很貴，要積極做，中央的租金補貼還說是新北發的，人才是城市發展的關鍵，要築巢引鳳，而不是跑攤、巡田水。

「侯友宜已經盡力了，2屆副市長、1屆市長，休息一下讓我來接棒。」林佳龍說，新北市要有志氣，新北超越台北，成為台灣的新首都，要有新人新氣象。他期許做為新的直轄市長，新的台灣首都，是要帶動台灣的角色，要有宏觀規劃、整合協調的能力，但這方面在侯友宜身上比較沒看到，侯友宜很勤快到各地去，但新北這座城市與12年前升格前相較，讓人感覺還是台北市的蛋白區、衛星城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法