戶籍遷至新北市拚選戰 林佳龍曝選「板橋」的原因

林佳龍表示，板橋是他媽媽工作、阿嬤居住的地方，一有機會就常去板橋，可說是一個生活圈。（記者周湘芸攝）

2022/07/19 19:17

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍近日已將戶籍遷至新北市板橋區，他今（19）日拜會新北市雲林同鄉會，受訪時表示，板橋是他媽媽工作的地點、阿嬤居住的地方，以前一有機會就常去板橋，可說是一個生活圈，加上距離新北市政府近、交通方便，因此選擇在此設籍。

林佳龍表示，板橋是他媽媽工作的地方，離新北市政府近、交通方便，他小時候常到江子翠，已百歲的板橋阿嬤也還在那，媽媽也常去廟裡做志工，所以他一有機會就常去板橋，可說是一個生活圈。

被問到競選總部地點是否也設於板橋？林佳龍說，因為時間很短，他現在採取12大分區策略，分為12個立委選區，由民進黨現任9席立委擔任戰區指揮官，另外3區由相當職務者擔任，才能同步用最大能量在最短時間全面衝刺。

林佳龍指出，競選總部會設立在板橋，但以辦公為主，疫情期間也盡量避免大規模群聚，12大戰區也都是競選總部，板橋主要為協調及聯繫中心，以及競選辦公室所在。

針對原本屬意立委蘇巧慧擔任競選總幹事，後來為何改為立委吳秉叡？林佳龍表示，先前蔡英文總統推薦蘇巧慧擔任總幹事，但蘇巧慧很謙虛地說有更適合的人，推薦師兄吳秉叡，且吳秉叡過去也準備過參選新北市長，所以擔任總幹事最適合，另外有政策群跟組織群分別由立委羅致政、張宏陸擔任召集人，這「隊形是最強、最能分工合作、分進合擊」。

被問到蘇巧慧沒擔任總幹事是否覺得可惜？他說，不會，因為除了12大分區，蘇巧慧也有擔任副主委一職，過去在文宣方面也有過經驗，會來指導競選團隊。

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