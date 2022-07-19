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    首頁　>　新北市

    不滿國民黨初選青年加權 簡皇譽宣布無黨參選新北市議員

    2022/07/19 16:07

    〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨中央黨部在年初推出的直轄市議員選舉辦法，遭到不少資深黨員批評，同樣質疑加權方式不公，且未參加黨內初選的新北市政顧問簡皇譽今天透露，將以無黨籍身分參選新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）市議員。他有感多次向市府反映的市政問題遲遲都沒有結果，認為三峽要選出一席自己的議員，才能真正服務鄉親。

    簡皇譽表示，勤跑三峽基層時，碰到許多民眾勸進參選，自己也有感雖然任職市政顧問，但很多地方建設、市政議題反映給市府，卻不見相關的處理，尤其新北市長侯友宜在疫情嚴峻時都沒有來三峽，反而是現在選舉才過來，認為三峽要有一席議員，才能將民眾心聲傳到市府。

    談到國民黨市議員初選的新人有加權到100％感到不滿，他也相當不滿，認為這是國民黨主席朱立倫一意孤行的重大錯誤，只是為了自己的利益，反而造成很多問題，為此，他也辭去國民黨三峽黨部主委一職。

    目前仍是國民黨籍的簡皇譽也說，這次宣布以無黨參選，黨內勢必會開除黨籍，但他認為錯不在自己，因此沒有主動退黨，同時也強調八月底的領表一定會出現。

    今天恰巧也是簡皇譽生日，他說，在這天公布參選是期許自己每天都要以這樣態度服務鄉親，現在勤走基層、看見市政的疏漏，照顧到三峽的選民。

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