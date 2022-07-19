金山大路崁登山步道 復舊完工啟用

大路崁步道保持原始樣貌。（金山區公所提供）

2022/07/19 15:55

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市金山區大路崁登山步道因風災中斷多年，最近完成復舊工程，新北市政府觀光旅遊局與金山區公所今天帶領在地重和里及兩湖里的民眾，一起參加啟用健走，感受步道原始自然景觀之美。

金山大路崁登山步道早年為石門區及金山區居民主要連絡道路，近年因風災影響，使自然的步道沿線石階鬆動、枕木腐壞、樹木倒塌及路徑消失，金山區公所去年底辦理步道復健工程。由於該步道在陽明山國家公園範圍內，因此遵循「不新增設施、以原樣態、原規模的友善工法施工」，最大限度保有原始自然景觀。

金山區長廖武輝表示，近期疫情逐漸平穩，民眾可多利用戶外健行，提升身體的免疫力，金山大路崁登山步道修復，可提供民眾多樣的選擇，這次健走活動讓民眾感受金山大路崁步道豐富自然景觀之美。

觀光旅遊局長楊宗珉指出，金山大路崁登山步道位處陽明山國家公園範圍內，民眾在大路崁登山步道除可體驗豐富自然生態及田園風光外，也可多體驗新北轄內眾多登山步道，如微笑山線和鄰近北海岸的淡蘭古道、青春山海線等，並建議民眾前往登山儘量結伴同行，在行前評估天候狀況及自身體能負荷，避免意外發生。

觀光旅遊局長楊宗珉（左）與金山區里民一起健走剛修復的大路崁登山步道。（金山區公所提供）

觀光旅遊局長楊宗珉（左）與金山區長廖武輝（右）一起與民眾體驗大路崁步道的自然景觀。（金山區公所提供）

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