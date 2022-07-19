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    林佳龍提恩恩案追求「真相與品格」 賴香伶：也請送給林智堅

    對於林佳龍臉書談「真相與品格」，賴香伶（中）認為林佳龍也可將這段話送給林智堅。（記者李容萍攝）

    對於林佳龍臉書談「真相與品格」，賴香伶（中）認為林佳龍也可將這段話送給林智堅。（記者李容萍攝）

    2022/07/19 15:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（19）日率各市議員參選人前往中壢仁海宮參香祈福，針對民進黨桃園市長參選人林智堅昨日點名她的論文說是抹黑，而民進黨新北市長參選人林佳龍在臉書發表對於恩恩事件的「真相與品格」一說的看法，賴說，林佳龍說出她的心裡話，「我想林佳龍這句話也可以送給林智堅」。

    賴香伶表示，仁海宮是中壢的信仰中心，是近200年文化宗教聖地，也是中壢地區大家必來的地方，她來此祈求國泰民安，也希望選舉團隊在媽祖娘娘加持下旗開得勝，能夠有機會讓年輕人服務鄉親、服務市民，讓年輕人除了接地氣外，並將好的宗教文化傳承下去。

    賴香伶說，昨日看到民眾街訪的影像，看到很多年輕人對林智堅論文門的質疑，自己回應說還原真相請林智堅盡速釐清，對政治人物的誠信和榜樣是好的；但林智堅卻回應選舉抹黑已過時，其實本於初心，希望這件事如果是子虛烏有，大家對過去信任的林智堅才會有改觀，林智堅終究沒有回應，讓她覺得可惜。

    話鋒一轉，賴香伶說，不過倒是前市長林佳龍參加恩恩案的法會時有感而發，在臉書上發了「真相與品格」，寫了讓她頗有同理感，政治人物做事情能夠給市民真相是很重要，林佳龍倒是「說出了我心裡的話」，真相與品格這件事如果放在林智堅的論文質疑上，也希望有真相早日出來，代表政治人物的誠信上一起往上提升，她想林佳龍這句話也可以送給林智堅。

    賴香伶（左3）率市議員參選人中壢仁海宮參香，捐贈香油錢給廟方。（記者李容萍攝）

    賴香伶（左3）率市議員參選人中壢仁海宮參香，捐贈香油錢給廟方。（記者李容萍攝）

    賴香伶（中）率市議員參選人中壢仁海宮參香祈福，希望選舉團隊在媽祖娘娘加持下旗開得勝，（記者李容萍攝）

    賴香伶（中）率市議員參選人中壢仁海宮參香祈福，希望選舉團隊在媽祖娘娘加持下旗開得勝，（記者李容萍攝）

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