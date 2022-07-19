「喜歡你進入」… 老公與女助教偷情鹹濕訊息成鐵證判賠

呂姓紋繡老師發現其丈夫竟與陳姓女助教偷情，2人有：還要進入妳身體久一點」、「喜歡你進入」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」等鹹濕對話，氣憤提訴求償。（情境照）

2022/07/19 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕呂姓紋繡老師發現其丈夫竟與陳姓女助教偷情，2人有「還要進入妳身體久一點」、「喜歡你進入」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」等鹹濕對話，氣憤2人求償100萬元，新北地院審理後判決2人賠償25萬元，可上訴。

呂女提訴指出，陳女明知其丈夫已婚，仍自2020年10月開始與丈夫發生違反倫常的男女關係，並有多次性行為，事後丈夫坦言出軌，怎料，陳女仍不斷糾纏，導致丈夫受不了誘惑，自去年11月仍繼續互通訊息。

呂女指出，她得知2人仍藕斷絲連後，每天以淚洗面，情緒崩潰之際曾有輕生之念，經家人不斷勸慰，幸未釀成悲劇，因此求償100萬元。

呂女並提出2人的鹹濕對話記錄，例如：：「還要進入妳身體久一點」、「喜歡你進入」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」、「想妳」、「愛你親愛的」、「我的寶貝」、「我的心已經是妳的了。已經沒有空的地方了」、「我會把妳寵得跟公主一樣的」等。

陳女辯稱兩人曾是同事關係，只是點頭之交，不知對方婚姻狀況、夫妻關係情感好壞，亦無婚外情，更無任何相、通姦行為，她並否認對方所提對話記錄是真實的；呂女丈夫坦言有跟陳女互傳訊息，但否認發生性交行為，亦未單獨出遊。

法官則判定，對話紀錄確為2人間的對話，從訊息可知，2人關係十分親密，已逾越朋友間互動方式，更曾發生性行為，判賠25萬元，可上訴。

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