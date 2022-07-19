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    高中免試入學今放榜 新北3萬多人上榜、錄取率99.21％

    錦和高中國中部蘇慶慧克服書寫障礙、身體病痛積極向學，錄取新北高工製圖科。（新北市政府教育局提供）

    錦和高中國中部蘇慶慧克服書寫障礙、身體病痛積極向學，錄取新北高工製圖科。（新北市政府教育局提供）

    2022/07/19 14:49

    〔記者周湘芸／新北報導〕111學年度基北區高中學校免試入學與特招考試分發入學今放榜，新北市共3萬1574人（含一般生3萬731人、特殊生843人）報名，錄取3萬1326人，錄取率99.21%。其中，錦和高中國中部蘇慶慧克服書寫障礙、身體病痛積極向學，錄取新北高工製圖科獲肯定。

    蘇慶慧求學期間克服書寫障礙及身體病痛，儘管家境不優渥也不因此氣餒，努力提升基礎較薄弱的學科。導師李韻芳說，蘇慶慧努力不懈的態度，獲得110學年度特教模範生及特殊展能市長獎，更將獎助學金拿回家貼補家用，懂得感恩與回饋的孝行令人感動，此次錄取新北高工製圖科也深獲師長祝福。

    安康高中國中部許晨竛在校期間均維持全校前10名，課餘時間也積極參與各種校外活動，寒暑假期間也與體育班學長姐學習空手道，可說是文武雙全。導師范仁薰表示，許晨竛會考成績亮眼，決定就讀安康高中免除舟車勞頓時間，讓自己更有體力面對課業。

    教育局提醒，經免試入學分發錄取者，7月21日上午11點前需以各錄取學校規定完成報到，逾期視同放棄錄取資格。另外，錄取且報到學生若想報名參加後續其他入學管道招生，應於7月25日下午2點前填寫「放棄錄取資格聲明書。

    另外，教育局指出，各高中學校可於8月辦理免試入學續招作業，參加基北區免試入學未獲錄取、未報到或報到後放棄錄取資格者，均可報名參加，辦理續招學校名單將於8月8日公告於新北市12年國民基本教育資訊網（https://se.ntpc.edu.tw/12basic/）。

    安康高中國中部許晨?錄取安康高中。（新北市政府教育局提供）

    安康高中國中部許晨?錄取安康高中。（新北市政府教育局提供）

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