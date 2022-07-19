林佳龍談恩恩案提誠實、品格 國民黨要他先檢討自己

民黨發言人江怡臻今批評，林佳龍24次說不選新北卻硬選，才是「不誠實」與「沒品格」，第一個要先檢討自己。（資料照）

2022/07/19 14:43

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍日前表示，若當選將公布「恩恩案」的真相，更後續於臉書發文提及「誠實」與「品格」重要性，國民黨發言人江怡臻今批評，林佳龍24次說不選新北卻硬選，才是「不誠實」與「沒品格」，第一個要先檢討自己。

江怡臻指出，林佳龍第一個要檢討的是自己，前後超過20次公開表示不選新北市，甚至也「誠實」告訴大家完全沒有準備新北，之後卻欺騙人民，硬選新北，這樣一個既不「誠實」，也不具「品格」的候選人，印證了台灣基進黨高雄市議員參選人張博洋的說法，林佳龍用政治鬥爭以及謊言來面對新北市民。

江怡臻指出，林佳龍強調「誠實」與「品格」，但是從他的行為看不出這兩樣特質，林佳龍欺騙選民不選新北，是「不誠實」，林佳龍為了自己政黨和派系的利益去選新北，而不是真心為新北市民服務，是「沒品格」。林佳龍與其幫人民上大台北首都圈12門課，不如先反思自己為何如此言行不一。

江怡臻也說，林佳龍滿口謊言，就連民進黨友軍都看不下去，大家心知肚明，林佳龍根本不是為了新北好，基進黨戳破了國王的新衣，呼籲林佳龍趕快找回自己的「誠實」與「品格」，請林佳龍跟民進黨不要再騙下去。

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