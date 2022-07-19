「新店煙火哥」只因女友車禍挨告 瘋狂糾纏退休女公務員3年多

藍姓退休女公務員指控新店「煙火哥」邱銘祥糾纏她3年多，請求法官從重判刑。（記者張文川翻攝）

2022/07/19 14:45

〔記者張文川／台北報導〕曾在新北市新店多次放煙火鬧事的「新店煙火哥」邱銘祥，現仍因案羈押中，他的女友3年前與藍姓退休女公務員發生車禍挨告求償，往後3年邱男竟不斷糾纏藍女，包括連放21次鞭炮、朝她擲穢物、逼車、散布她染疫假消息等等，一審依3罪將邱男判刑10月、但可易科罰金30萬元；藍女和檢方認為量刑過輕，提出上訴，台北地院今開庭，藍女當庭暴哭說邱男欺負她一家都是女人，還曾出腳狠踹她的罹癌哥哥（已逝），請求法官從重判刑。全案定8月23日宣判。

台北地檢署蒞庭檢察官指出，邱男已有多次暴力犯罪，應依累犯加重其刑，且犯後態度不佳、毫無悔意，也應從重量刑。被提訊到庭的邱男說，他做過的事、包括放煙火都已受罰，他都承認，也願接受法律的制裁，但他不承認藍女的其他指控，還質疑藍女今日所提的資料是變造的。

北檢起訴指控，邱男去年2月1日晚間8時尾隨藍女，朝藍女丟擲一袋糞水，2小時後又在她社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得分享，實在太好笑了」；同年4月12日清晨7時許，邱駕車在新店便道尾隨藍女母子的車，沿路多次故意逼車，先超車再急減速，還開到車旁叫囂、投擲東西。

隔月17日凌晨0時許，邱男又到藍女住家附近，散布不實傳單指出「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人隱瞞確診，中興路（詳細地址），於醫院自費快篩陽性」。

檢方起訴後，由於邱認罪，台北地院一審採簡易判決，依散播嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、刑法強暴侮辱罪、強制罪各判4月徒刑，3罪合併應執行10月得易科罰金。

藍女認為量刑太輕了，請求檢察官上訴。北院二審合議庭今開庭辯論，藍女到庭出示一疊報警紀錄表示，她於2019年7月在梅花湖被邱的女友駕車撞傷，她提告索賠，此後3年即遭邱男永無止盡的糾纏，到她住的社區無故施放爆竹21次，法院曾裁罰2次；去年邱曾被羈押，但期滿獲釋後又變本加厲，直到日前他再次涉案，檢方再次聲押獲准。

藍女說，前年1月邱男直接到她家，踹她罹癌末期的哥哥一腳，2個月後哥哥離世，生前無法討回公道；去年邱男盜用她的圖像加入社區群組，多次詆毀她，並到處寫檢舉信，連她先前工作的單位也收到，邱曾揚言「要再放炮一萬次」，還說很滿意媒體封的「煙火哥」封號，只因一件車禍就對她死纏爛打3年多，造成她家破人亡，至今毫無悔意，請求法官加重判刑。

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