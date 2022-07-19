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    新北淡水漁人碼頭設置4K即時影像 24小時直播不間斷

    新北市政府觀光旅遊局即日起在漁人碼頭設置4K即時影像，24小時直播不間斷，可上「新北旅客New Taipei Tour」YouTube直播平台觀看。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    新北市政府觀光旅遊局即日起在漁人碼頭設置4K即時影像，24小時直播不間斷，可上「新北旅客New Taipei Tour」YouTube直播平台觀看。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    2022/07/19 13:17

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府觀光旅遊局今天起在漁人碼頭設置4K即時影像，24小時直播不間斷，可一覽淡水河出海口的波光粼粼、觀音山「坌嶺吐霧」的磅礡、淡江大橋建造現況等，即日起可上「新北旅客New Taipei Tour」YouTube直播平台觀看。

    觀旅局長楊宗珉表示，進入夏季後的淡水漁人碼頭活動相當精采多樣，像是7月22日登場的水舞展演、8月6日到21日每週六日的漁人舞台音樂活動等，若無法親臨現場參與，現在可透過行動裝置或電腦進入YouTube直播平台，即時欣賞當下的璀璨時刻，也能預先掌握當地天氣與人潮等資訊。

    新北市觀光旅遊網也推薦「淡水八里 金色水岸樂活遊」主題遊程，走一趟淡水古蹟博物館看看歷史建物、騎一趟金色水岸盡享河畔好風光、坐一趟往返淡水八里兩岸的渡船、吃一口在地特色美食，當晚也可以多留一宿，欣賞金色夕陽河岸美景。

    楊宗珉指出，「線上觀光」是疫情影響下崛起的新興旅遊風潮，觀旅局去年就推出「新北市線上玩」主打沉浸式體驗，讓旅人運用網路就能在線上遊歷淡水海濱、水湳洞等地的風光明媚，一解受疫情影響無法外出遊玩的鬱悶。今年更進一步運用4K觀光即時影像提供遠距、高品質的線上旅遊體驗，透過鏡頭365天不間斷直播，向全球推送新北最美麗的風光。

    落於河海上的絕美夕照。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    落於河海上的絕美夕照。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    淡水河落日的魔幻時刻，令人驚艷。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    淡水河落日的魔幻時刻，令人驚艷。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    淡水地標情人橋的綺麗夜景。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    淡水地標情人橋的綺麗夜景。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    正在興建中的淡江大橋。（新北市政府觀光旅遊局提供）

    正在興建中的淡江大橋。（新北市政府觀光旅遊局提供）

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