虛擬貨幣街頭交易搶240萬元 主嫌登機潛逃前1秒被逮

監視器拍下陳男到手的240萬元又遭買家人馬搶回。（記者徐聖倫翻攝）

2022/07/19 13:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕21歲陳姓男子受虛擬貨幣商雇主委託至新北市新莊街頭與買家交易虛擬貨幣，未料陳男遭到買家埋伏，臉上被噴滿辣椒水無法抵抗，收到的240萬元現款遭買家人馬搶回。陳男報案後警方立刻調監視器鎖定4嫌，其中還有2人已抵達桃園機場準備潛逃柬埔寨，所幸警方及時將4人逮回，並依強盜罪嫌偵辦。

據了解，13日晚間6時許，陳男開車抵達新莊區新知五路，38歲蔡姓男子帶著26歲趙姓男子以及240萬元現金前往交易，雙方停好車後陳男拿到240萬元即準備上車，沒想到蔡嫌事先有埋伏，陳男剛要上車就被2名騎機車經過的騎士持辣椒水噴灑滿臉，陳男失去抵抗力，手上240萬現款立被機車騎士強搶得手後落跑，蔡、趙2嫌也趁機開溜。

陳男待辣椒水清理完畢後報警，警方調閱監視器，鎖定蔡嫌等4人動向，警方發現蔡、趙2人事後與2名機車騎士會合，4嫌分開2車南下高雄，其中蔡嫌與1名機車騎士還訂好機票準備潛逃柬埔寨，警方兵分2路，15日在高雄、桃園機場分別將4人全數逮捕，而當時蔡嫌已登機，幸好警方手腳夠快飛機尚未起飛，這才順利逮人。

偵訊時，4人疑似串好口供，皆表示240萬元4人分贓後皆拿去還債花用殆盡，金錢流向就是不肯交代清楚，警方對此將持續追查。訊後，警方將蔡嫌等4人移送法辦，新北地方法院後續裁定將蔡男收押，其餘3人則以10萬元交保。

蔡嫌預劃潛逃柬埔寨，在登機前1秒遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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