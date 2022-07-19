出席台北港風電產業活動 林佳龍：交長任內落實淡江大橋發包動工

民進黨新北市長參選人林佳龍（右三）今與桃園市長鄭文燦（左三）出席台灣風電產業發展協會成立大會。（記者周湘芸攝）

2022/07/19 12:49

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今出席台灣風電產業發展協會成立大會，會中與桃園市長鄭文燦共同規劃新北與桃園市在海空交流、綠能及風電產業願景。針對台北港周邊交通，他致詞時也提到，他擔任交通部長任內落實淡江大橋發包與動工，及台64、61甲線交會口改善工程，解決塞車之苦。

林佳龍會中致詞表示，他擔任交通部長任內落實淡江大橋的發包與動工，以及台64、61甲線交會口交通系統改善工程，都可望在2024年底完工，解決進出港區人流物流塞車之苦。未來針對綠能產業政策，他有2大策略，包括部署風電運維基地、扶持跨能源類別的全方位綠能系統整合SI業者。

林佳龍表示，台北港是台灣貨運量第二大的港，他擔任台中市長時曾發展綠能專區，擔任交通部長時就以台北港進一步促成風電跟物流產業，中央跟地方要合作，除了讓台灣離岸風電在世界位於領先地位，更要帶來產業經濟發展。

林佳龍指出，「新北大翻新，產業大振興」要善用台北港策略性角色，特別是風電為運的基地、全方位綠能系統整合，可以帶來龐大就業機會跟商機，過去在交通部雖然有涉略相關業務，但這次參與台灣風電協會成立，以新北市的角度看，可望落實台灣綠能轉型的重大發展。

鄭文燦出席活動也說，台北港跟桃園國際機場是一個雙簧效應，會帶動新北跟桃園的旅遊業、電子產業、綠能產業，台北港也有相當的腹地位在桃園，海空之間經常聯誼，這也是新北跟桃園很好的合作議題，共同發展風電產業國產化，在交通、雙港物流、綠能產業、風電產業都有很大的合作空間。

另外，原定要出席同場活動的桃園市長參選人林智堅因商圈聯合會邀請舉辦座談，臨時取消出席。

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