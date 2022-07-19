汐止回收場起火 濃煙竄天際

資源回收場起火，濃煙直竄天際。（記者吳昇儒翻攝）

2022/07/19 12:27

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日上午11時18分接獲民眾通報指出，位於汐止區大同路一段433號的資源回收場，冒出陣陣濃煙，消防局立刻派遣第六大隊前往救援。消防隊員趕抵時，發現現場飄出大量白煙，直竄天際，即刻佈線射水，現已將火勢控制避免延燒，起火原因，待火勢撲滅後再做進一步調查釐清。

消防隊員抵達時，發現現場堆積大量的易燃物品，趕緊射水對周邊易燃物進行防護，避免火勢延燒，現已控制住火勢，未造成人員傷亡。

資源回收場起火，濃煙直竄天際。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員抵達現場後，立刻佈線射水，控制火勢。（記者吳昇儒翻攝）

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