粉專「消防發爾麵」幕後推手 曾天柔接任新北特搜大隊長

新北市政府今天為消防局特搜大隊長曾天柔（第二排右六）舉辦布達。（記者吳仁捷攝）

2022/07/19 12:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府今天為新任的消防局特搜大隊長舉辦布達，由原消防宣導科長曾天柔接任，曾天柔為新北消防局臉書粉專「新北消防發爾麵」幕後推手，將按讚數推高到16餘萬人，協助推廣新北消防救災形象、深植人心，擔任秘書室主任期間，調度、支援新北近年重大災害救災後勤補給，消防界期待透過他的創新、靈活思維，為已有相當成績的新北特搜大隊挹注新活力。

新北市消防局今天於禮堂舉辦新任特搜大隊長布達，新任的曾天柔在副局長李清安監交下，從鍾世銘手中接過印信、宣誓就職，包括義消總隊防宣大隊長江惠貞、立法委員吳琪銘、市議員蔡健棠、宋明宗、金瑞龍、江怡臻、隨隊醫師亞東醫院急診醫學部主任蔡光超等人及上百消防、義消均到場見證。

48歲曾天柔歷任秘書室主任、消防宣導科長等職務，他說，新北消防特搜大隊為國內少見通過國家重型特搜隊認證的隊伍，曾參與蘇花公路創意旅行社遊覽車墜海、日本三三一強震搜救、台南0206、花蓮0206地震搜救、花蓮太魯閣及宜蘭普悠瑪、宜蘭大里火車對撞事故等搜救，因累積珍貴搜救經驗，於重大災害搜救時，總被賦予最艱困的搜救任務；而新北特搜隊曾主動馳援日本三一一強震，也與國人一同捐助日本重建，見證台日友好。

曾天柔表示，新北特搜為通過國內重型認證的特搜隊，配置51名消防人員、32名義消人員、5名醫護人員、4名土木技師、1名重機械專家及4隻搜救犬，平日充分訓練、準備、長年經驗累積及與跨領域專家合作，往後也會繼續肩負起救災任務，守護國人安危。

消防局副局長李清安說，快搜部隊成立至今，在重大災害應變上有相當的經驗，包括去年花蓮太魯閣列車事故、近年的宜蘭普悠瑪列車出軌、台南及花蓮兩次重大震災，也曾派員支援日本311東日本大震災，訓練有素的搜索及救援技術也獲國際肯定，於國際搜救隊伍所遵循之聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準中，特別強調特種搜救隊在災區自給自足能力，快搜部隊發揮強大後勤與醫療能力，尤其是新北特搜部隊為首支能運用管制藥物於災害現場，提供受困民眾更高等級的醫療照護處置。

因應特搜警監大隊長派任，新北市消防局也發布兩名三線一主管職務異動，督察室主任林永東、原特搜大隊長鍾世銘調任第七救災救護大隊大隊長。

新北市政府今天為消防局特搜大隊長曾天柔（見圖）舉辦布達。（記者吳仁捷翻攝）

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